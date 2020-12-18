iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max Türkiye’de satışa sunuldu
Apple’ın bu yıl boyutuyla ilgi çeken iPhone 12 Mini modeli ile kamera özellikleri ile merak uyandıran iPhone 12 Pro Max modelleri sonunda ülkemizde de satışa sunuldu.
iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerini 27 Kasım tarihinde Apple Online mağazası üzerinden satışa sunan, sonrasında da ülkemizdeki bazı Eticaret platformlarında kısıtlı model yelpazesi ile yeni modelleri kullanıcılarla buluşturan Apple, 4 Aralık tarihinde de Akasya ve Zorlu AVM’de yer alan Apple Store’larda fiziksel olarak cihazları tüketicilerle buluşturmuştu.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max modelleri bir miktar rötar ile tüketicilerle buluşuyor. Siparişleri yılbaşından önce kullanıcılarla buluşturmayı hedefleyen Apple’ın 11 Aralık itibariyle satışa giren cihazları için belirlediği fiyatlar şöyle:
iPhone 12 Mini Türkiye fiyatları
- iPhone 12 Mini 64GB - 9 Bin 999 TL
- iPhone 12 Mini 128GB - 10 Bin 499 TL
- iPhone 12 Mini 256GB - 11 Bin 499 TL
iPhone 12 Pro Max Türkiye fiyatları
- iPhone 12 Pro Max 128 GB - 16 Bin 999 TL
- iPhone 12 Pro Max 256 GB - 17 Bin 999 TL
- iPhone 12 Pro Max 512 GB - 19 Bin 999 TL
Cihazlar hali hazırda apple.com.tr üzerinden satın alınabilir durumda. Yazıyı yayına hazırladığımız esnada online olarak ürünleri satın aldığınızda gönderim tarihi olarak 27 Aralık - 4 Ocak olarak verdiğini görüyorduk. Tabi burada kargodaki gecikmeler düşünülerek tolerasyonlu süreler verilmiş. Muhtemelen daha kısa süre içerisinde cihazınız elinizde olacaktır diye düşünüyoruz. Apple'dan edinebildiğimiz kısıtlı bilgiye göre ise ön siparişte cihazların yıl başından önce teslim edilmeye çalışılacağı yönünde.
Apple'ın koşulsuz iade garantisi
Bu arada Apple Türkiye, 10 Kasım 2020 ile 6 Ocak 2021 tarihleri arasında satın alınan tüm ürünler için süre aramaksızın iade hakkı sunuyor. Bu tarihler arasında satın alacağınız tüm ürünleri, 20 Ocak 2021 tarihine kadar ek bir koşul belirtmeksizin iade etme hakkınız bulunuyor.
Bu tarihler arasında kalan dönemden sonra ise yine Apple.com.tr veya Akasya ile Zorlu AVM mağazalarından satın aldığınız ürünü elinize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde koşulsuz olarak iade edebiliyorsunuz. Apple iade dıurumlarında herhangi bir kesinti yapmadan ödediğiniz parayı iade ediyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|11
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Gaziantep FK
|11
|18
|7. Kasımpaşa
|12
|18
|8. Hatayspor
|11
|18
|9. Karagümrük
|12
|17
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Ankaragücü
|11
|8
|21. Denizlispor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Samsunspor
|14
|24
|6. Altay
|13
|23
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|12
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|13
|15
|12. Menemen Belediyespor
|13
|14
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|28
|2. Tottenham
|13
|25
|3. Southampton
|13
|24
|4. Leicester City
|13
|24
|5. Everton
|13
|23
|6. M. United
|12
|23
|7. Chelsea
|13
|22
|8. West Ham
|13
|21
|9. Man City
|12
|20
|10. Wolverhampton
|13
|20
|11. Aston Villa
|11
|19
|12. Crystal Palace
|13
|18
|13. Leeds United
|13
|17
|14. Newcastle
|12
|17
|15. Arsenal
|13
|14
|16. Brighton
|13
|11
|17. Burnley
|12
|10
|18. Fulham
|13
|9
|19. West Bromwich
|13
|7
|20. Sheffield United
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|11
|26
|2. Real Sociedad
|14
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Barcelona
|12
|20
|6. Sevilla
|11
|19
|7. Granada
|12
|18
|8. Cádiz
|13
|18
|9. Celta de Vigo
|13
|16
|10. Real Betis
|13
|16
|11. Eibar
|13
|15
|12. Valencia
|13
|14
|13. Athletic Bilbao
|13
|14
|14. Elche
|11
|14
|15. Deportivo Alaves
|13
|14
|16. Getafe
|12
|13
|17. Real Valladolid
|13
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11