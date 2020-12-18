iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max Türkiye’de satışa sunuldu

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerini 27 Kasım tarihinde Apple Online mağazası üzerinden satışa sunan, sonrasında da ülkemizdeki bazı Eticaret platformlarında kısıtlı model yelpazesi ile yeni modelleri kullanıcılarla buluşturan Apple, 4 Aralık tarihinde de Akasya ve Zorlu AVM’de yer alan Apple Store’larda fiziksel olarak cihazları tüketicilerle buluşturmuştu.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max modelleri bir miktar rötar ile tüketicilerle buluşuyor. Siparişleri yılbaşından önce kullanıcılarla buluşturmayı hedefleyen Apple’ın 11 Aralık itibariyle satışa giren cihazları için belirlediği fiyatlar şöyle:

iPhone 12 Mini Türkiye fiyatları

iPhone 12 Mini 64GB - 9 Bin 999 TL

- 9 Bin 999 TL iPhone 12 Mini 128GB - 10 Bin 499 TL

- 10 Bin 499 TL iPhone 12 Mini 256GB - 11 Bin 499 TL

iPhone 12 Pro Max Türkiye fiyatları

iPhone 12 Pro Max 128 GB - 16 Bin 999 TL

- 16 Bin 999 TL iPhone 12 Pro Max 256 GB - 17 Bin 999 TL

- 17 Bin 999 TL iPhone 12 Pro Max 512 GB - 19 Bin 999 TL

Cihazlar hali hazırda apple.com.tr üzerinden satın alınabilir durumda. Yazıyı yayına hazırladığımız esnada online olarak ürünleri satın aldığınızda gönderim tarihi olarak 27 Aralık - 4 Ocak olarak verdiğini görüyorduk. Tabi burada kargodaki gecikmeler düşünülerek tolerasyonlu süreler verilmiş. Muhtemelen daha kısa süre içerisinde cihazınız elinizde olacaktır diye düşünüyoruz. Apple'dan edinebildiğimiz kısıtlı bilgiye göre ise ön siparişte cihazların yıl başından önce teslim edilmeye çalışılacağı yönünde.

Apple'ın koşulsuz iade garantisi

Bu arada Apple Türkiye, 10 Kasım 2020 ile 6 Ocak 2021 tarihleri arasında satın alınan tüm ürünler için süre aramaksızın iade hakkı sunuyor. Bu tarihler arasında satın alacağınız tüm ürünleri, 20 Ocak 2021 tarihine kadar ek bir koşul belirtmeksizin iade etme hakkınız bulunuyor.

Bu tarihler arasında kalan dönemden sonra ise yine Apple.com.tr veya Akasya ile Zorlu AVM mağazalarından satın aldığınız ürünü elinize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde koşulsuz olarak iade edebiliyorsunuz. Apple iade dıurumlarında herhangi bir kesinti yapmadan ödediğiniz parayı iade ediyor.