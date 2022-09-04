İpek Yolu’na çifte ödül

İpek Yolu Çocuk ve Gençlik Vakfı Roket Takımı TEKNOFEST’te 2 ödül aldı.

İpek Yolu Çocuk ve Gençlik Vakfı Roket Takımı, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022’de ’Roket Yarışması Orta İrtifa Kategorisi’nde Türkiye 3.’lüğü ödülü ve ‘En İyi Sunum’ ödülüne layık görüldü.

İpek Yolu Çocuk ve Gençlik Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “2021 yılında da yine aynı yarışmada ikinci olarak ve en iyi takım ruhu ödülü alarak Elazığ’ımızı gururlandıran takımımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Sadece şehrimizin ve bölgemizin değil ülkemizin de gururu olmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen paydaşlarımız, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Elazığ Valiliği’ne, Elazığ Belediyesi’ne, Elazığ İl Özel İdaresi’ne, Fırat Üniversitesi’ne ve Fırat Kalkınma Ajansı’na şükranlarımızı sunarız” denildi.