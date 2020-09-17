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iOS 14 yayınlandı! İşte iOS 14’ün uyumlu olduğu iPhone modelleri!
Apple'ın dün gerçekleştirdiği etkinlikte duyurduğu iOS 14 bugün yayınlandı. iOS 14 ile gelen özellikler arasında ana ekrana eklenebilen araç takımlarındaki yenilikler, otomatik düzenlenen uygulama arşivi, FaceTime ve üçüncü taraf uygulamalardan gelen aramalardaki kompakt tasarım, iğnelenmiş sohbetler gibi çeşitli yenilikler yer alıyor. Apple, iOS 14'ün uyumlu olduğu iPhone modellerini de duyurdu.
Bilim ve Teknoloji 17.09.2020, 09:11
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Amerikalı teknoloji devi Apple, yeni işletim sistemi iOS 14 güncellemesini yayınladı. Yeni iOS 14 ile birlikte onlarca yeni özellik gelirken, uyumlu olan iPhone modelleri de açıklandı. İşte iOS 14 özellikleri ve uyumlu aygıtlar listesi…
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iOS 14’ÜN UYUMLU OLDUĞU AYGITLAR
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE (1. nesil)
iPhone SE (2. nesil)
iPod touch (7. nesil)
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