Invamed-RD Global, NASA tedarikçisi oldu

NASA’nın tedarikçisi olan INVAMED-RD Global Başkanı Raşit Dinç, ”Üretimini sağladığımız ürünler ve geleceği şekillendirecek yeni tedaviler üzerinde yaptığımız araştırmalarla dünyaya teknoloji ve Türk mühendisliğinin bilgi ve tecrübesini ihraç ediyoruz” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan INVAMED-RD Global, liderlik vizyonu ile yenilikçi ve yüksek teknolojili yaklaşımlarla sektörünün küresel bilim ve sağlık teknolojileri lideri olma yolunda ilerleyen kurumun artık NASA’nın resmi tedarikçisi olduğu belirtilerek şu bilgilere yer verildi: "Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi olarak görev yapan NASA, 1958 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulmuştur. ABD’ye bağlı olarak çalışan ve uzay programı çalışmalarından sorumlu kurum olan NASA, askeri amaçlarla kurulmuş olsa da Ekim 1958 tarihinden bu yana sivil alanda çalışmalarını yürütmeye başlamıştır. NASA bünyesinde insanlı ve insansız uçuş programları yanında bazı bilimsel araştırmalara da yer verilmektedir. Bu araştırmalar ağırlıklı olarak; uzayda tıp, ozon tabakasının incelenmesi ve yer bilimleri hakkında yapılmaktadır. NASA’nın güncel hedefleri içerisinde; yenilikçi uzay teknolojileri üretmek, güneş sisteminde insan varlığını artırmak, havacılık teknolojisini geliştirmek, NASA’yı öğrenciler ile paylaşmak, dünya ve evren hakkında bilinenleri artırmak yer alıyor".