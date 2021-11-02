İnternetin yerini alacak olan "Metaverse" evreni

Facebook, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte Metaverse ve Horizon Home’u tanıttı. Kendi sanal dünyasını oluşturan şirket, geliştirdiği teknolojiler ile AR ve VR konusunda öncü olmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bir süredir gündemde olan Metaverse adlı sanal evrenini duyuran şirket, kullanıcıların internet ortamında daha fazla sosyal olabilmesine olanak tanıyacak. Metaverse ile birlikte hologram oluşturan kullanıcılar, internet deneyimini üst seviyede deneyimleyecek.

Metaverse, geleneksel internetin yerini alacak

Facebook, Metaverse adını verdiği sanal dünyanın geleneksel internetin yerine geçeceğinin altını çizdi. Gerçek hayatta yapabildiğimiz her şeyin Metaverse dünyasında da mümkün olacağını belirten şirket, geliştirilen donanımlarla her yerde arkadaşlarımızla sosyalleşebileceğimizi açıkladı.

Oculus Quest veya Oculus Quest 2 kullanıcıları için geliştirilen Horizon Home, Oculus Home’un yerini alacak. Arkadaşlarınızla veya yalnız vakit geçirebilmenize olanak tanıyan Horizon Home, Horizon Worlds ve Horizon Workrooms’un bir sonraki uzantısı olarak nitelendiriliyor.

Facebook, Oculus Home kullanıcılarının mevcut ortamlarını ve kaydettikleri/indirdiklerini her şeyi Horizon Home’a transfer edebileceğini belirtti.

Oyuncuların alanlarını daha fazla özelleştirebilmelerini sağlayan Facebook, arkadaş davet etmenin daha da kolay hale getirildiğinin altını çizdi. Kullanıcıların arkadaşları daveti kabul ettiğinde, parti yapabileceği veya en sevdiği oyunlara kolayca katılabileceği eve direkt gitme imkanı sunuluyor.

Oculus Venues yerine gelen Horizon Venues, arkadaşlarınızı sanal bir mekana getirmenizi sağlayacak. Yabancılar ile sanal etkinliklere katılmanızı sağlayan Horizon Venues, basit bir canlı akış sistemi olarak nitelendiriliyor. Şirket yakında canlı NBA maçlarını Horizon Venues üzerinden yayınlayacaklarını açıkladı.

Facebook, Aralık ayında Unity Engine’e ve gelecek yılın başlarında Unreal Engine 4’e Oculus Avatar desteği ekleyeceğini belirtti. Bu, geliştiricilerin artık Nintendo’nun Wii’deki kişisel Mii karakterleriyle yaptığı gibi, Oculus Avatar’ınızı doğrudan oyunlarına entegre edebilecekleri anlamına geliyor.

Etkinlikde yeni sistem ile ilgili sunum yapan Faebook, VR teknolojisine Messenger üzerinden sesli arama özelliğini eklediğini de duyurdu. Sosyal medya deneyimini VR ve AR teknolojileriylebirleştiren şirket, kullanıcıların sanal ortam üzerinden daha fazla sosyalleşebilmesini sağlayacak.