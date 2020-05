İnternet Neden Bazen Donar? Nasıl Düzeltebiliriz?

Bu durum hepimiz için can sıkıcı ancak benim gibi teknik konulara mesafeli olanlar için daha da can sıkıcı. Çünkü sebebi ve çözümü konusunda bilgisiz olunan bir sorunla karşılaşmak sorunun can sıkıcılığına çaresizlik hissini ekliyor. Bu yazı, teknik konulara uzak olmakla birlikte sıkıntılarını öğrenerek hafifletmeyi seçenler için yazılmıştır.

İşte bir router, nam-ı diğer “yönlendirici” ama yönlendirici adını kullanana pek rastlanmadığından yazı boyunca cihazdan router adı ile söz edilmiştir.

Router (Yönlendirici)’ın Karmaşıklığı

Router, internete bağlanma işine yarayan basit bir cihaz olarak görülür ama aslında son derece karmaşık bir yapısı vardır. Tıpkı bilgisayar gibi routerın kendi CPU’su, belleği, ana PCB kartı, giriş-çıkış aygıtları ve işletim sistemi vardır. Veri trafiğini yönetmeye yarayan bu bileşenler bazen aşırı yüklenebilir. Tıpkı bilgisayarınızda çok sayıda sayfa açıp, aynı anda 4K video izlemeye çalıştığımızda bilgisayarınızın yavaşlatması gibi.

Dinamik IP

Bazen de sorun, dinamik IP’den kaynaklanır. İnternet servis sağlayıcıların çoğu dinamik IP adresi kullanır. IP adresi demek; internet trafiğinin cihazınızı bulmasını sağlayan (tıpkı evinizi bulmak isteyen birinin ev adresiniz kullanması gibi) bir internet protokolüdür. ISS’ler bu IP adreslerini cihazlara belli bir süre için tahsis ederler. Bu süre dolduğunda ISS, cihazınıza yeni bir IP adresi atar. Bazen yüksek veri trafiği nedeniyle router, yeni IP adresine bağlanamaz ve süresi dolmuş olan IP adresi ile işlem yapmaya çalışır. Bu sorunu yeni bir eve taşındığınız halde adınıza gönderilen paketin eski adresinize gitmesine benzetebiliriz.

Sıkışıklık ve Aşırı Isınma

Tıpkı diğer cihazlarda olduğu gibi routerların da aşırı ısınmaya bağlı olarak performansları düşer. Eğer routerınız etrafındaki diğer eşyalar ve kablolarla sıkışırsa havalandırma delikleri görevini yerine getirmez ve bu da ısınmaya neden olur. Üstelik yeterince temiz tutmazsanız toz birikintileri de havalandırma deliklerini tıkayabilir. Özetle; routerın nefes aldığından emin olursanız internet problemlerinden bazılarını bertaraf edebilirsiniz.

Yoğunluk ve Parazit

Routerlarda işlev bozukluğuna yol açan belli sorunlar vardır. Çoğu ev tipi internet, hava dalgaları üzerinde çalışan Wi-Fi üzerinden sağlanır. Ancak bu hava dalgaları bazen aşırı yoğun olur. Üstelik Wi-Fi bağlantınız, 2,4 GHz frekans bandında çalışıyorsa daha da sıkışık olur. Zira mikrodalga fırınlar, bebek monitörleri vb. cihazlar hava dalga yoğunluğunu artır. Aynı frekanstaki sinyaller birbiriyle çakıştığında parazit ortaya çıkar. Bu da routerın cihazınızla iletişimini olumsuz etkiler.

Bu durumda routerın ayarlarına girip kanalı değiştirebilir veya routerınızın belli bir bant genişliğini desteklemesi koşuluyla 2,4 GHz’den 5 GHz bandına geçmeyi deneyebilirsiniz.

Yazılım Sorunları

Bazen de internet bağlantısında ortaya çıkan sorun, yazılımdan kaynaklanır. Eski bir yazılım ya da sürücü (driver) üzerinde çalışmak internette kısa kesintilere yol açabilir. Bu nedenle kullanmakta olduğunuz cihazın işletim sisteminin en son sürümünde çalıştığından emin olmalısınız. Bazen Wi-Fi sürücülerini yeniden yüklemek internet sorunlarını çözebilir.

Sorun routerın donanımında değilse browserı (tarayıcı da denen browser internete ulaşmamızı sağlayan yazılım demektir. Örneğin; Google Chrome, Mozilla, İnternet Explorer vb.) değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Bunun nedeni bir browser hatasının internet erişimini engelleme ihtimalidir. Bunu anlamanın en iyi yolu başka bir browsera geçmek ya da incognito modla (gizli mod) internete girmeyi denemektir. Incognito mod, internet browserlarında sunulan bir gizlilik özelliğidir. Sizin kimliğinizi gizlemez, ancak bu modla yaptığınız internet sörfünüze dair kayıtlar, bilgisayarınızda tutulmaz.

Bazen de sorun internete bloklanmış sitelere girebilmek için kullanılan VPN (sanal özel ağlar) eklentisinden kaynaklanır. İnternet bağlantınızda diğer cihazlarda sorun yaşamazken VPN ile bağlandığınız cihazda sorun yaşıyorsanız internet bağlantınızın kesilmesinin sorumlusu VPN eklentisi olabilir.