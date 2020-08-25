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İnternet kullanan bireylerin oranı arttı

İnternet kullanım oranı 2020 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde yüzde 75,3'ten yüzde 79’a yükseldi.

Bilim ve Teknoloji 25.08.2020, 10:11 25.08.2020, 10:58
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İnternet kullanan bireylerin oranı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması sonuçlarını paylaştı. Buna göre, internet kullanım oranı 2020 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde yüzde 79 oldu. Bu oran, bir önceki yıl yüzde 75,3 olmuştu. İnternet kullanım oranı cinsiyete göre incelendiğinde; bu oranın erkeklerde yüzde 84,7, kadınlarda yüzde 73,3 olduğu görüldü.
Evden İnternete erişim imkanı yüzde 90,7'ye ulaştı
Hanelerin yüzde 90,7'sinin evden İnternete erişim imkanına sahip olduğu gözlendi. Bu oran bir önceki yılda yüzde 88,3 olarak gerçekleşmişti.
Genişbant ile İnternete erişim sağlayan hanelerin oranı yüzde 89,9 oldu
Genişbant ile İnternete erişim sağlayan hanelerin oranı 2020 yılında yüzde 89,9 oldu. Buna göre hanelerin yüzde 50,8'i sabit genişbant bağlantı (ADSL, kablolu İnternet, fiber vb.) ile İnternete erişim sağlarken yüzde 86,9'u mobil genişbant bağlantı ile İnternete erişim sağladı. Genişbant İnternet erişim imkanına sahip hanelerin oranı bir önceki yıl yüzde 87,9 olarak gözlendi.
E-devlet hizmetlerini kullanma oranı yüzde 51,5 olarak gerçekleşti
Kişisel amaçla kamu kurum ya da kuruluşları ile iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için 2019 yılı Nisan ayı ile 2020 yılı Mart ayını kapsayan on iki aylık dönemde İnterneti kullanan bireylerin 16-74 yaş grubu bireyler içerisindeki oranı yüzde 51,5 oldu. Bu oran önceki yılın aynı döneminde yüzde 51,2 idi. E-devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında, kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme yüzde 48,7 ile ilk sırayı aldı.
İnternet üzerinden ürün siparişi verme ya da satın alma oranı yüzde 36,5 oldu
İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı, 2019 yılı Nisan ayı ile 2020 yılı Mart ayını kapsayan on iki aylık dönemde yüzde 36,5 oldu. Bu oran önceki yılın aynı döneminde yüzde 34,1 olarak gözlendi.
Cinsiyete göre İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı, erkeklerde yüzde 40,2 iken kadınlarda yüzde 32,7 oldu. Bu oran, bir önceki yılın aynı döneminde sırası ile yüzde 38,3 ve yüzde 29,9 olarak gözlendi.
İnternetten en fazla yüzde 60,9 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar satın alındı
İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan bireylerin yüzde 60,9'u giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı. Bunu yüzde 26,1 ile basılı kitap, dergi, gazete, yüzde 22,5 ile online yemek siparişi verme ya da catering hizmetleri alma, yüzde 21,1 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri, yüzde 17,6 ile temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri ve yüzde 17,0 ile mobilya, ev aksesuarları, bahçe malzemeleri takip etti.
İnternet üzerinden en fazla sipariş verilen ya da satın alınan ürün grupları; yüzde 54,2 ile erkeklerde giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 24,1 ile online yemek siparişi verme ya da catering hizmetleri alma ve yüzde 22,5 ile basılı kitap, dergi, gazete iken kadınlarda yüzde 68,5 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 31,5 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ve yüzde 30,2 ile basılı kitap, dergi, gazete oldu.

#internet
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