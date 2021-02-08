İnternet hızı düşük olanlar için emsal karar

Türkiye’deki pek çok sabit internet abonesi, tarifesindeki hızdan çok daha düşük hızda internet kullanıyor. İnternet servis sağlayıcı firmalar, gerekçe olarak altyapı yetersiz diyor. Müşteri, taahhüdünü iptal edip başka firmaya geçmek istediğinde cayma bedeli adında yüklü miktarda bir ceza ile karşılaşıyor. İnternetin yavaş olması durumunda cayma bedelini geri almak mümkün. Konya’da bu durumla ilgili emsal bir karar alındı.

Konya’da Onur Kızılçay isminde bir vatandaş, aylık 90 TL karşılığında bir internet sağlayıcıya abone oldu. Ancak aldığı internet hızı, tarifede belirtilen hızdan düşüktü. Müşteri hizmetlerine ulaşıp çözüm bulamayan Kızılçay, üst pakete geçip aylık 150 TL ödemeye başladı ancak yine aynı durumlar karşılaştı. İnternet hızı, belirtilenden düşük olduğu gerekçesiyle aboneliğini iptal ettiren Kızılçay, 1200 TL cayma bedeli ile karşılaştı ve bu ücreti ödedi.

Cayma bedelini geri almak için avukatı aracılığıyla 14 Ekim 2020’de Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuran Kızılçay, verdiği hukuk mücadelesini 31 Ocak 2021’de kazandı. Tüketici Hakem Heyeti, paranın iade edilmesine karar verdi.

Onur Kızılçay, başına gelenleri ve hukuk mücadelesini şöyle anlattı:

"İnternet sağlayıcımızla bir abonelik sözleşmesi yaptık. Aradan 2-3 ay geçtikten sonra internette yavaşlamalar oldu. Bunun üzerine müşteri hizmetlerini birkaç kez aradım. Sorun çözülmedi. Onun ardından internet paketini yükselttim. 90 TL’lik paketi 150 TL’ye çıkardık. İnternetimin hızı 1 ay yükseldi 2’nci ayda tekrar bir önceki haline geri döndü. Olayı delillendirmek üzerine ilerledim. İnternetin hız testini yaparak düzenli olarak kayıt altına aldım ve belgeledim. Daha sonra avukatımla görüştüm. Birlikte kanunları inceledik. Daha sonra tüketici hakem heyetine sunduk. Bunun sonucunda da adalet yerini buldu. Ödediğim paranın iadesini kazandım. Tüm vatandaşlara diyeceğim; bu tür konularda hakkınızı arayın. Bu tip firmalara göz açtırmayın." dedi.

Siz de benzer sorun yaşıyorsanız bu kararı emsal göstererek Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvurabilirsiniz. e-Devlet’ten online olarak başvuru formu doldurulabiliyor.