İnternet devlerine yeni yaptırımlar geliyor

Sosyal medyaya yönelik yaptırımlar giderek yayılıyor. AB, internet devlerinden daha fazla sorumluluk isteyecek veya büyük para cezalarına çarptıracak. Financial Times'ın haberine göre AB, Facebook ve Amazon gibi "çok büyük" teknoloji şirketlerinden, önümüzdeki hafta yayınlanacak bir taslak düzenleme uyarınca, internet gözetimi için daha fazla sorumluluk almasını veya cirolarının% 6'sına varan para cezalarına çarptırılmasını talep edecek.



Financial Times tarafından görüntülenen gizli belgeye göre, büyük teknolojişirketlerinin Amazon'da ürün satan satıcılar gibi üçüncü taraf satıcıları iyileştirmesi ve yasa dışı içeriği nasıl denetledikleri konusunda yetkililer ve araştırmacılarla verileri paylaşması gerekecek.



Büyük online platformların, kullanıcıların bir reklamı görüntülediklerini "açık ve net bir şekilde ve gerçek zamanlı olarak" bilmelerini sağlayarak reklamcılıkta daha fazla şeffaflık sağlamaları gerekecek. Tüketicilerin ayrıca reklamın arkasında kimin olduğunu bilmesi ve neden hedeflendiklerini "belirlemek için kullanılan ana ölçütlerle ilgili anlamlı bilgiler" alması gerekecek.



İlk kez, "çok büyük platformlar" 45 milyondan fazla kullanıcısı olan veya AB nüfusunun% 10'una eşdeğer olarak tanımlıyor. Plan, AB'deki internet kullanıcıları üzerindeki "orantısız etkileri" nedeniyle bu şirketleri hedefliyor.