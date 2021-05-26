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Instagram’da insanlar beğeni sayıları konusunda daha fazla kontrole sahip olacak

Instagram bugün beğeni sayılarının gösterilmesiyle ilgili kullanıcılarına daha fazla kontrol sağlayacak yeni bir özelliği kullanıma sunduğunu açıkladı.

Bilim ve Teknoloji 26.05.2021, 16:25
Instagram’da insanlar beğeni sayıları konusunda daha fazla kontrole sahip olacak

Instagram 2019’da bir grup kullanıcıyla gönderilerdeki beğeni sayılarının gizlenmesi üzerine bir test yapmaya başlamıştı. Bu konuyla ilgili geri bildirimleri değerlendiren Instagram, bazı insanların beğeni sayılarını gizlemeyi tercih ederken, bazılarınınsa nelerin popüler olduğunu takip edebilmek için beğeni sayılarını görmek istediğini fark etti. Bu bilgiler ışığında, Instagram kullanıcılarına daha fazla kontrol sağlayabilmek için yeni bir özelliği kullanıma sunmaya başladı.

Bu özellik sayesinde insanlar:

- Kendi Instagram gönderilerindeki beğeni sayılarını göstermeyi veya gizlemeyi

- Instagram Akışında diğer insanların gönderilerinin beğeni sayılarını görmeyi veya görmemeyi tercih edebilecek. 

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