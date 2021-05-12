Instagram, Selçuk Bayraktar'ın gönderisini kaldırdı!

Sosyal paylaşım devi Twitter'ın Filistin ve Kudüs ile ilgili paylaşımlara erişimi kısıtlamasının ardından bir skandal da Instagram'dan geldi. Instagram, Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Burak Duvarı'nda toplanan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da çıkan yangını kutladığı videoya tepki paylaşımını 'nefret söylemi' gerekçesi ile kaldırdı.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN SERT TEPKİ

Twitter hesabından açıklama yapan Selçuk Bayraktar, "Instagram aşağıdaki paylaşımımı "nefret söylemi" diyerek kaldırmış. Çoçukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır.Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!'' dedi.

Selçuk Bayraktar paylaşımında şunları demişti;

İsrail: Irkçı faşist terör devleti. Dünyanın başka neresinde, gündüz 16 çocuğu bombalarla katledip, gecesinde kutsal bir mabedin alevler içinde yanmasına dans edilir? Bu yaktığınız ateş ancak size döner Allah adildir, mutlak hüküm sahibidir.

ÖMER ÇELİK'TEN INSTAGRAM'IN SANSÜRÜNE TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, nstagram'ın "İsrail" sansürüne tepki göstererek, "Nefreti inanç haline getirenler, mabed yanarken kutlama yapıyorlar. Sosyal medya bu nefretle mücadele edenleri sansürlüyor." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medya bu nefretle mücadele edenleri sansürlüyor. Asıl bu sansürcülük nefret söylemidir. Nefret söylemiyle mücadelemiz sürecek.

Bugün insanlık Gazze'dir. Bugün insanlık Doğu Kudüs'tür. Bugün insanlık Aksa'dır." dedi