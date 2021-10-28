Instagram hikayeye link ekleme özelliği herkese açıldı: Story'lere nasıl link eklenir?

Popüler sosyal medya platformu Instagram, hikayeye link ekleme özelliğini tüm hesapların kullanımına sundu. Böylece story'den link paylaşabilmek için takipçi sayınızın 10.000 ve üzeri olmasına ya da hesabınızın mavi tikli olmasına artık gerek yok.

Instagram story'lerine link nasıl eklenir?

Hikayenizi yükleyin ve üst gezinme çubuğundan çıkartma aracını seçin. İstediğiniz bağlantıyı eklemek için “Bağlantı” etiketine dokunun ve bağlantıyı girdikten sonra "bitti" düğmesine dokunun. Artık bağlantı çıkartmasını hikayenizde istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.

Bağlantı çıkartmaları, tıpkı diğer çıkartmalarında olduğu gibi özelleştirilebiliyor. Kullanıcılar bağlantı çıkartmasına dokunarak çıkartmanın rengini değiştirebiliyor.

Çıkartmayı daha da özelleştirmenin yolları üzerinde çalıştığını belirten Instagram, kullanıcıların bağlantıya tıkladıklarında ne göreceklerini gösteren bir önizleme görüntüsü geliştirdiğini de söylüyor.