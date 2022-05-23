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İnstagram Hesabım Çalındı Nasıl Geri Alırım?

Çalınan İntagram hesabını geri alabilmek için yapılabilecek birkaç yöntem mevcutr. Bunların en başında hesap kurtarma işlemi geliyor. Kişinin kullanıcı adı bağlı olduğu telefon numarası veya e-posta adresi ile hesap kurtarma işlemi kolayca yapılabiliyor.

Bilim ve Teknoloji 23.05.2022, 23:00
İnstagram Hesabım Çalındı Nasıl Geri Alırım?

Instagram'dan gelen bir mesaj olup olmadığını görmek için e-posta hesabınızı kontrol edin

security@mail.instagram.com'dan e-posta adresinizin değiştiğini bildiren bir e-posta aldıysanız mesajda bu değişikliği geri alın'ı işaretleyerek değişikliği geri alabilirsiniz. Başka bilgiler de değiştirildiyse (ör. şifreniz) ve e-posta adresinizi eskisiyle değiştiremiyorsanız Instagram'dan bir giriş bağlantısı veya güvenlik kodu talep edin.

Instagram'dan bir giriş bağlantısı talep edin

Hesap doğrulaması için e-posta adresinize veya telefon numaranıza giriş bağlantısı gönderilmesini talep edin.

Giriş bağlantısı istemek için:

Giriş ekranında Giriş yapmakla ilgili yardım al(Android) veya Şifrenizi mi unuttunuz? (iPhone) seçeneğine dokunun.

Hesabınızla ilişkili kullanıcı adını, e-posta adresini veya telefon numarasını girin ve sonra İleri'ye dokunun. Not: Hesabınızla ilişkili kullanıcı adını, e-posta adresini veya telefon numarasını bilmiyorsanız İleridüğmesinin altındaki Daha fazla yardıma mı ihtiyacın var? seçeneğine dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.

E-posta adresinizi veya telefon numaranızı seçin ve sonra Giriş bağlantısı gönder'e dokunun.

Aldığınız e-posta veya kısa mesajdaki (SMS) giriş bağlantısına tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

Instagram'dan bir güvenlik kodu veya destek talep edin

Gönderilen giriş bağlantısıyla hesabınızı geri alamadıysanız İnstagram’dan destek talep edebilirsiniz.

Instagram'dan Android telefonlara destek talep etmek için;

Giriş ekranında Giriş yapkısmı altında Giriş yapmakla ilgili yardım al seçeneğine dokunun.

Hesabınızla ilişkili kullanıcı adını, e-posta adresini veya telefon numarasını girin ve Daha fazla yardıma mı ihtiyacın var?seçeneğine dokunun. Birden fazla Instagram hesabınız varsa ilk olarak giriş yapma konusunda sorun yaşadığınız hesabı seçmeniz ve sonrasında talimatları izlemeniz gerekebilir.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacın var?seçeneğine dokunun ve sonra ekrandaki talimatları izleyin.

E-posta adresinizi veya telefon numaranızı seçin ve Güvenlik kodu gönder'e dokunun.

Bir güvenlik kodu almazsanız Güvenlik kodu gönderkısmında Bu e-posta adresine veya telefon numarasına erişemiyorum'a dokunun ve sonrasında ekrandaki talimatları izleyin.

Instagram'dan iPhone telefonlara destek talep etmek için;

Giriş bağlantısı ekranında Giriş bağlantısı gönderkısmında Daha fazla yardıma mı ihtiyacın var? seçeneğine dokunun. E-posta adresinizi veya telefon numaranızı seçin ve Güvenlik kodu gönder'e dokunun.

Bir güvenlik kodu almazsanız Güvenlik kodu gönderkısmında Bu e-posta adresine veya telefon numarasına erişemiyorum'a dokunun ve sonrasında ekrandaki talimatları izleyin.

Yalnızca sizin erişebildiğiniz güvenli bir e-posta adresi girmeye dikkat edin. Talebinizi gönderdikten sonra sıradaki adımlar için Instagram'dan bir e-posta alacaksınız.

Çalınan İnstagram Hesabını Geri Alma 2022

Kişinin fotoğraflarını içermeyen hesap için Meta'nın Destek Ekibi'nden bir otomatik yanıt e-postası almanız gerekir.

Kaydolduğunuz e-posta adresini veya telefon numarasını ve kaydolurken kullandığınız cihaz türünü belirterek kimliğinizi doğrulamaya yardımcı olun.

Hesap sahibinin fotoğraflarının yer aldığı bir hesap için destek talep ederseniz gerçek bir kişi olduğunuzu kanıtlamalısınız. Bunun için başınızı farklı yönlerde hareket ettirdiğiniz bir selfi videosu çekmeniz gerekir.

Videoyu gönderdikten sonra, verilen e-posta adresine Instagram tarafından bir e-posta gönderilir.

Gönderilen videoda kimliğiniz onaylanmazsa tekrar inceleme için yeni bir video gönderebilirsiniz.

#instagram
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