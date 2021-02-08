İnstagram'da takipçi hilesine dikkat!

Ağızdan ağıza pazarlamanın teknolojik hali olan influencer’lık (sosyal medya fenomenliği), gündemde olan bir meslek grubuna dönüşüyor. Markalar, influencer kampanyalarına 2022’den itibaren 13,4 milyar Euro harcamaya hazırlanırken pazarlamacıların yüzde 79’u Instagram’ı diğer platformlara tercih ediyor. Instagram influencer’larının 1 milyon 400 bin gönderisini inceleyen bir çalışmaya göre 480 bin gönderi 1,5 milyardan fazla etkileşim almayı başardı. Böylesine gündem yaratma potansiyeli taşıyan ve pazarlamanın en düşük bütçeli ve en hızlı yollarından biri olan influencer marketing, ürün tanıtımında güvenli bir yol iken, bazıları tarafından bir dolandırıcılık aracı olarak da kullanılabiliyor.

Türkiye’de özellikle pandemi döneminde e-ticaretin en önemli mecralarından biri olan Instagram’da reklamveren firmaları uyaran CRM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, reklamverenlerin ürün tanıtımı için anlaştığı influencerları iyi analiz etmeleri gerektiğini söyledi. Oluşturulan çekiliş kampanyalarında yorum ve beğeni sayısı göz önüne alındığı için influencer’ların takipçi sayılarının, aldıkları beğenilerin ve gelen yorum sayılarının gerçeği yansıtmayabileceğine dikkat çekti.

Yüksek Takipçiye İnanmayın!

Milyonlarca takipçisi olan kişilerin aldıkları etkileşimlere de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Becer, “Milyonlarca kişinin takip ettiği bir hesaba bakıyorsunuz, beğenenler ve yorum yapanlar çok az. Anlaşılıyor ki, satın alınmış takipçi. Reklamverenler ise takipçi sayısına inanarak binlerce lira reklam ücreti ödüyor. Böylelikle verilen reklam da boşa gitmiş oluyor” dedi.

Becer, “Son zamanlarda sayısı daha da artan uygulamalar veya servisler aracılığıyla para karşılığı takipçi, beğeni ve yorumlar kolaylıkla satın alınabiliyor. Böylelikle influencer’lar reklamverenlere etkileşimi yüksek fenomen imajı çizebiliyor. Bu da düzenlenen çekilişleri, hem reklamveren açısından hem de çekilişe katılanlar açısından kandırmaca haline dönüştürüyor. Bu sebeple reklamverenlerin influencer seçerken takipçilerin gerçek olup olmadığı, takipçi sayısıyla beğeni sayısının gerçek olup olmadığı gibi hususlara dikkat etmesi gerekir ve mümkünse bir uzmandan destek alınmalıdır’ açıklamalarında bulundu.