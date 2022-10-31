Instagram çöktü mü? Kullanıcı hesapları neden askıya alınıyor?

İnstagrama ulaşmaya çalışan kullanıcılar kendi kendine kapanıyor sorunu ile karşılaşmaya başladı.



ÇOK SAYIDA HESAP ASKIYA ALINDI



Sosyal medya uygulaması Instagram'ı kullanan birçok kullanıcı, hesapların askıya alındığı mesajını gördü.



KESİNTİ TÜM DÜNYADA ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

DownDetector'a göre, sorunlar GMT saat 13:08'de başladı ve tüm dünyada kullanıcıları etkiliyor.



Konuyla ilgili İnstagram’dan açıklama geldi.



Yapılan açıklamada, ''Yaşanan sıkıntıyla ilgili, "Bazılarınızın #Instagram hesabınıza erişmekte zorluk yaşadığınızın farkındayız. Sorunu araştırıyoruz ve rahatsız verdiğimiz için üzgünüz." denildi.

WHATSAPP'TA DA YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz hafta da WhatsApp'ta kullanıcılar erişim sorunu yaşamıştı. Dünyada milyonlarca kullanıcı sosyal medya hesabından isyan etmişti