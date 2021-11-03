İnstagram çöktü mü?

Instagram uygulamasının mesaj iletiminde yaşanan aksaklık sorununun sebebi kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Instagram tarafından gelecek açıklamalar merak ediliyor.

INSTAGRAM MESAJLAR NEDEN GİTMİYOR?

Instagram kullanıcıları son saatlerde hareketlerin güncellenmediği yönündeki araştırmalarını sıklaştırdı. Ancak sorun hakkında henüz açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecektir.

INSTAGRAM SORUN ÇÖZÜMÜ

Instagram'ın genel problemlerinin yanı sıra bazı sıkıntılar telefonunuzdan kaynaklı olabilir.

Bunun için öncelikle güncel Instagram sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Android kullanıcısıysanız önbellek temizleyin

Ayarlar kısımından uygulama izinlerinin açık olduğundan emin olun.