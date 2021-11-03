Son Dakika
Bakan Koca: “mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi”
MSB Kaynakları: "Sosyal medyada yer alan S400’lerin İncirlik’e götürüldüğü iddiaları gerçek değildir."
Bakan Koca: “Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67, 2 doz aşılı olanların oranı ise yüzde 59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir.”
Bakan Koca: “(Biontech hatırlatma dozu) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar. 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar. Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.”
İnstagram çöktü mü?
Son zamanlarda sıklıkla sorun yaşanan platformlardan biri olan Instagram'a yine erişim problemi yaşandığı iddia ediliyor.
Bilim ve Teknoloji 03.11.2021, 22:15
Instagram uygulamasının mesaj iletiminde yaşanan aksaklık sorununun sebebi kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Instagram tarafından gelecek açıklamalar merak ediliyor.
INSTAGRAM MESAJLAR NEDEN GİTMİYOR?
Instagram kullanıcıları son saatlerde hareketlerin güncellenmediği yönündeki araştırmalarını sıklaştırdı. Ancak sorun hakkında henüz açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecektir.
INSTAGRAM SORUN ÇÖZÜMÜ
Instagram'ın genel problemlerinin yanı sıra bazı sıkıntılar telefonunuzdan kaynaklı olabilir.
Bunun için öncelikle güncel Instagram sürümünü kullandığınızdan emin olun.
Android kullanıcısıysanız önbellek temizleyin
Ayarlar kısımından uygulama izinlerinin açık olduğundan emin olun.