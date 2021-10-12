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Instagram artık çöktüğü zaman bildirim göndermeyi hedefliyor

Instagram, hizmet kesintilerinde kullanıcıları bilgilendireceği yeni bir özellik duyurdu. Birkaç ay içerisinde kullanıma sunulacak özellik, küresel bir kesinti durumunda kullanıcılara haber verecek. Böylelikle "Instagram çöktü mü?" diye Twitter'a koşma geleneği son bulacak... Belki... Muhtemelen hayır.

Bilim ve Teknoloji 12.10.2021, 14:56
Instagram artık çöktüğü zaman bildirim göndermeyi hedefliyor

Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta, dünyanın en büyük dijital çöküşlerinden bir tanesi yaşandı. Facebook ile Facebook'a bağlı olan WhatsApp, Instagram ve Messenger gibi hizmetlerin tamamı çöktü. Kullanıcılar bunun üzerine, başta Twitter olmak üzere çeşitli rakip sosyal medya platformlarına akın ederek, platformlarda neler yaşandığını anlamaya çalıştılar. Şimdi, bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Resmi blog sayfasından bir gönderi paylaşan Instagram, yeni bir özellik geliştirdiğini duyurdu. Bu özellik, bir hizmet kesintisi yaşanmaya başladığında kullanıcıları bilgilendirecek. Instagram bu sayede, durumu anlamak isteyen kullanıcıların Twitter'a akın etmelerini engellemiş olacak. Platformun yeni özelliği, Hareketler sayfası içinde yer alacak.

Instagram'ın çöktüğünü duyuran bildirimler bu şekilde görünecek

Instagram tarafından yapılan açıklamalara göre yeni özellik, küçük çaplı kesintilerde çalışmayacak. Ne zaman ki tüm kullanıcılar bu kesintilerden etkilenmeye başlayacak ve bir kaos oluşacak, işte o zaman söz konusu bildirim görülecek. Şirket, geliştirmekte olduğu özelliği birkaç ay içerisinde önce ABD'de, sonra da tüm dünyada kullanıcıların beğenisine sunacak.

Instagram, kullanıcıların hesaplarının kapanma riski taşıyıp taşımadığını bildirecek

Instagram, aynı blog gönderisinde başka bir özellikten daha bahsetti. Bu özellik, kullanıcıların hesaplarıyla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayan "Hesap Durumu" isimli bir yenilik. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde hangi gönderilerinin kaldırıldığını, bunun sonucunda hesapların kapatılma riskiyle karşı karşıya olup olmadığını görebilecekler. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmiyor.

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