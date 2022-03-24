Instagram Akışa yeni özelleştirilmiş sekmeler geliyor

İnsanların Akışı yeni içerik üreticilerini keşfetmek veya aile ve arkadaşlarını takip etmek gibi farklı amaçlarla kullandığını gören Instagram, bu yeni sekmelerle insanlara kendilerine en uygun şekilde platformu deneyimleme fırsatını sunmayı amaçlıyor.

Takip Edilenler sekmesi, takip ettiğiniz hesapların gönderilerini paylaşım zamanına göre sıralayarak gösteriyor. Favoriler ise belirlediğiniz hesapların en son paylaştığı gönderilerden oluşuyor. Bugünden itibaren, kullanıcılar 50’ye kadar Favori hesap seçebilecek ve diledikleri zaman bu listede değişiklik yapabilecek. Favoriler listesindeki hesapların gönderileri aynı zaman da Ana Akış’ta yıldız ikonuyla birlikte daha üst sıralarda yer alacak.

Favoriler ve Takip Edilenler kronolojik sırayla gösterilecek. Ancak araştırmaların insanların etkileşime göre sıralanmış akışı tercih ettiğini gösterdiğini belirten Instagram, Ana Akışta varsayılan sıralamayı kronolojik olarak belirlemeyecek.