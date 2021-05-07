Instagram'a yeni özellik geldi

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, platformu daha erişilebilir kılmak için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Facebook'un sahibi olduğu şirket, hikayelere otomatik alt yazı koyma özelliğini geçtiğimiz aylarda bazı kullanıcılarla test etmişti.

OTOMATİK ALTYAZI KULLANIMA SUNULDU

Instagram, canlı alt yazı özelliğinin uygulamaya eklendiğini duyurdu. Yeni özellikle birlikte Instagram, hikayelerdeki sesinizi otomatik olarak yazıya dökecek ve bu şekilde paylaşacak.

Özelliğin yayınlanmasıyla birlikte, Hikayeler ekranındaki etiketlerde "Captions" seçeneği yer alıyor. Bu seçeneğe dokunduğunuzda, videolardaki sesiniz otomatik olarak yazıya çevriliyor.

Şirket, Twitter'dan yaptığı paylaşımda özelliğin, bir süre sonra Reels'e de ekleneceğini duyurdu.

Özellikle duyma güçlüğü çeken insanlar için oldukça faydalı olacak bu özellik, şimdilik yalnızca İngilizce konuşan ülkelerde kullanılabiliyor. Ancak şirket, kısa süre sonra diğer diller için de destek sağlayacak.