İnstagram'a ne oldu?
İnstagram'da akşam saatlerinde sorunlar yaşanmaya başlandı. İnstagram kullanıcıları daha çok İnstagram hoşgeldin hatası! İnstagram eski gönderileri gösteriyor! gibi hatalarla karşılaşıyor. Peki, İnstagram'a ne oldu? İnstagram mı çöktü?
İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.
En çok bildirilen sorunlar
64% Uygulama
27% Gönderme
9% Oturum aç
INSTAGRAM FEEDBACK REQUIRED HATASI
İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.
Instagram'da "feedback_required" hatası almanız IP adresinizin geçici olarak bloke edildiği anlamına gelir.
Ağınızı değiştirerek IP adresiniz değişecektir.
Bu nedenle, "feedback_required" hatası kaldırılacaktır.
iPhone kullanıyorsanız, WiFi'yi açmak veya kapatmak için ekranınızın altından yukarı kaydırın ve WiFi simgesine dokunun.
Ağınızı değiştirdikten sonra Instagram uygulamasını zorla kapatın ve yeniden açın.
Bu sefer "feedback_required" hatası gitmiş olmalı.
Hatanın genel bir problem olduğunu da göz önünde bulundurarak, Meta tarafından düzeltilmesini bekleyiniz.