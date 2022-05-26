banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu, Davutoğlu’nu ağırladı
Kılıçdaroğlu, Davutoğlu’nu ağırladı
Benzin ve motorine bu gece büyük zam gelecek!
Benzin ve motorine bu gece büyük zam gelecek!
Merkez Bankası kararı sonrası piyasalarda son durum
Merkez Bankası kararı sonrası piyasalarda son durum
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

İnstagram'a ne oldu?

İnstagram'da akşam saatlerinde sorunlar yaşanmaya başlandı. İnstagram kullanıcıları daha çok İnstagram hoşgeldin hatası! İnstagram eski gönderileri gösteriyor! gibi hatalarla karşılaşıyor. Peki, İnstagram'a ne oldu? İnstagram mı çöktü?

Bilim ve Teknoloji 26.05.2022, 21:02
İnstagram'a ne oldu?

İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.

En çok bildirilen sorunlar

64% Uygulama

27% Gönderme

9% Oturum aç

INSTAGRAM FEEDBACK REQUIRED HATASI

İnstagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.

Instagram'da "feedback_required" hatası almanız IP adresinizin geçici olarak bloke edildiği anlamına gelir.

Ağınızı değiştirerek IP adresiniz değişecektir.

Bu nedenle, "feedback_required" hatası kaldırılacaktır.

iPhone kullanıyorsanız, WiFi'yi açmak veya kapatmak için ekranınızın altından yukarı kaydırın ve WiFi simgesine dokunun.

Ağınızı değiştirdikten sonra Instagram uygulamasını zorla kapatın ve yeniden açın.

Bu sefer "feedback_required" hatası gitmiş olmalı.

Hatanın genel bir problem olduğunu da göz önünde bulundurarak, Meta tarafından düzeltilmesini bekleyiniz.

#instagram #hata #ne oldu
Yorumlar (0)
24°
açık