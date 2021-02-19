İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’na başvuru için son 10 gün

AFAD yürütücülüğünde gerçekleştirilen İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, TEKNOFEST heyecanını yaşamak ve Türkiye’yi Milli Teknoloji Hamlesi hayallerine bir adım daha yaklaştırmak isteyenleri bekliyor.

Her sene ziyaretçi sayısıyla rekor kıran TEKNOFEST, bu yıl misafirlerini 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da ağırlayacak. TEKNOFEST’in en önemli ayağını ise teknoloji yarışmaları oluşturuyor. Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan ve Türkiye’nin yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını destekliyor.

TEKNOFEST teknoloji yarışmalarından biri de AFAD yürütücülüğünde düzenlenen İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması. 2020 yılında rekor sayıda başvuruyla gerçekleşen İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’na yurt içi ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile yetişkinler katılabiliyor. Başvuruların 10 gün sonra sona ereceği yarışmaya www.teknofest.org adresindeki başvuru formu doldurularak başvurulabiliyor.

Yarışma kapsamında bireylerin sosyal sorumluluk bilinçlerini teknoloji bilgileri ve birikimleriyle birleştirerek topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarması amaçlanıyor. Bu yıl 4 ayrı kategoride düzenlenen yarışmanın hedefinde yararlılık, topluma fayda ve kolaylık yer alıyor. Yarışmaya katılan projeler, bu hedefler doğrultusunda değerlendiriliyor. Yarışmaya bireysel katılım sağlanabileceği gibi grup olarak da başvuru yapılabiliyor.

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, bu yıl Afet Yönetimi, Sağlık ve İlk Yardım, Engelli Dost ve Sosyal İnovasyon kategorilerinden oluşuyor. Yarışmaya katılan projeler, proje ön değerlendirme raporu, proje detay raporu ve yarışma puanlaması olmak üzere üç aşamada değerlendiriliyor. Yarışmada dereceye giren ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ödül olarak birinciye 12 bin Türk lirası, ikinciye 7 bin Türk lirası, üçüncüye 4 bin Türk lirası verilecek. Lise seviyesinde birinciye 12 bin Türk lirası, ikinciye 7 bin Türk lirası, üçüncüye 4 bin Türk lirası verilecek. Üniversite ve üzeri seviyede ise birinciye 15 bin Türk lirası, ikinciye 10 bin Türk lirası, üçüncüye 5 bin Türk lirası ödül verilecek.