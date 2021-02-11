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InnowayRG ve Vestel’den koronavirüs kalkanı

Tüm dünyayı etkilemeye devam eden pandemi, bireyler açısından endişe oluşturmaya devam ederken, teknoloji şirketlerini de virüsten koruyan ürünler üretmeye yöneltti. Son olarak InnowayRG ve Vestel iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalar sonucu üretilen Far-UVC özellikli Initus-V sistemi, virüse karşı kalkan oluşturuyor.

Bilim ve Teknoloji 11.02.2021, 14:03
InnowayRG ve Vestel’den koronavirüs kalkanı

Tüm dünyayı etkilemeye devam eden pandemi, bireyler açısından endişe oluşturmaya devam ederken, teknoloji şirketlerini de virüsten koruyan ürünler üretmeye yöneltti. Son olarak InnowayRG ve Vestel iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalar sonucu üretilen Far-UVC özellikli Initus-V sistemi, virüse karşı kalkan oluşturuyor.

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin hemen ardından, bireylerin Far-UVC ışık ile virüsten korunan ortamlarda güvende kalması için çalışmalara başlayan Prof. Dr. Ayhan Olcay ve Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak liderliğindeki InnowayRG ekibi, Vestel Ar-Ge mühendislerinin desteğiyle yılsonunda projeyi tamamladı. Proje kapsamında geliştirilen prototipler Londra’da gerçekleştirilen uluslararası PCR Valves e-Course 2020 ve Leipzig’deki LINC2021 kongrelerinde uluslararası otoritelerle paylaşıldı. Dünya literatürüne adını yazdıran çalışmanın ticarileştirme süreçlerinin kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

InnowayRG kurucu ortağı Prof. Dr. Ayhan Olcay, “Standart UVC ışınlarının Covid-19’un yanı sıra farklı virüs ve bakterilere karşı koruyucu olduğunu biliyoruz, ancak diğer yandan insanları bu ışınların zararlı etkilerinden de korumamız gerekiyor. Standart UVC lambaları bakteri, maya, spor ve virüsleri ortamda insan bulunmadığında öldürmek için kullanılıyor. Ortama bir insan girdiğinde ise lambalar kapatılıyor ve enfekte olmuş bir kişi ortamdaki diğer kişilere virüs veya diğer mikropları bulaştırabiliyor.Initus-V sisteminde, standart UVC ışığından farklı dalga boyunda filtre edilmiş ve insan bulunan ortamda kullanılabilecek Far-UVC denen bir dalga boyu kullanılmıştır. Bugüne kadar yapılan hayvan çalışmalarında Far-UVC’nin çıplak cilt veya göz üzerinde yan etkisi görülmemiştir. İnsanda Far-UVC ışınlarına çıplak tende günlük maruziyet sınırları kısa sürede aşıldığı için, hayvanlarda tamamen zararsız olduğu gösterilse de bu teknolojinin çıplak tende uzun süre kullanılması yasal regülasyonlar nedeni ile mümkün değildir. Geliştirilen Far-UVC özellikli sistem, UVC koruyucu özelliğe sahip tulumlar, ameliyathane örtüleri ve pançolar ile birlikte kullanıldığında ameliyathane, hasta odaları veya diğer riskli alanlarda koronavirüs, bakteri, maya veya spor yayılımını engelleyerek hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının korunmasını sağlayacak” açıklamasında bulundu.

Initus-V çalışma grubunu desteklemekten mutluluk duyduklarını dile getiren Vestel Beyaz Eşya Arge’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turgay Büyük, “Vestel olarak pandemi sürecinin başından itibaren toplum sağlığı odak noktamız oldu. Hem ürün hem de hizmet geliştirme konusunda bu alanda çok hızlı aksiyonlar aldık. Ürünlerimizde kullandığımız gün ışığı teknolojisi ile kullanıcıya maksimum temizlik ve hijyen vaad eden ürünler geliştirdik ve tüketici ile buluşturduk. Bu proje için InnowayRG bizimle irtibat kurduğunda hızla harekete geçtik ve Initus-V çalışma gurubunu kurduk ve 7-8 ay gibi kısa bir sürede tüm çalışmalar tamamladı ve prototipler üretildi. Bu çalışmanın tamamının Türk doktorlar ve mühendisler tarafından yerli kaynaklarla yapılması ayrıca gurur verici” ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Initus-V sistemi için çalışmalar Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği ve Diş Hekimliği Fakültesi ile Medicana Bahçelievler Hastanesi’ndeki tıp doktorları tarafından yürütülüyor. Initus-V sisteminin kurulduğu çalışma hastanelerinden Medicana Bahçelievler Hastanesi’nde ilk uygulama yapıldı. Virüse karşı kalkan oluşturan Far-UVC ışığı veren lambaların kurulu olduğu çalışma merkezlerinden biri olan Medicana Bahçelievler hastanesi anjiyografi ünitesinde korona virüs ve diğer mikroorganizmalara karşı koruma sağlayan yöntemle ilk hastanın anjiyografisi yapıldı.
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