Infortrend, yeni ürünü ile 4K/8K video post prodüksiyonunu desteklediğini açıkladı

Teknoloji şirketi Infortrend, EonStor GS 100GbE All-flash U.2 depolama çözümüyle 4K/8K video post prodüksiyonunu desteklediğini duyurdu.

Infortrend Technology, 100GbE ağ protokollerini destekleyen yeni EonStor GS U.2 all-flash birleşik depolama çözümünü piyasaya sürdüğünü açıkladı. Yeni depolama çözümleri yüksek performans sunuyor ve 8K/4K video post prodüksiyon süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dosya boyutunda üstel bir artışla sonuçlanan, önemli seviyede yüksek görüntü detayları sunan ve codec formatına bağlı olarak 8K’daki bir ham görüntü, aynı görüntünün 4K’daki dosya boyutunun yaklaşık üç katı kadar. Dev 8K dosyaları, özellikle iş birliği yapan birden fazla kullanıcının erişime sahip olduğu post prodüksiyon aşaması sırasında yüksek üretim hacmi ve düşük gecikme depolama çözümlerine duyulan ihtiyaç olmak üzere diğer zorlukları da beraberinde getiriyor. 4K/8K video post prodüksiyon için tasarlanan Infortrend EonStor GS 3024UT ve 4024U; RDMA ile 100GbE ara yüzleri, yüksek bant genişliğinde PCIe Gen 4 slotları sunuyor ve U.2 NVMe SSD’yi destekleyerek blok seviyesinde 24GB/s okuma ve dosya seviyesinde 18GB/s okuma sağlıyor.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Infortrend Ürün Planlama Kıdemli Direktörü Frank Lee, "RDMA teknolojisi içeren 100GbE Depolama Çözümleri, sadece 4K kurguya ilave verimlilikler getirmekle kalmaz, 8K post prodüksiyon için sağladığı verimlilik de olağanüstüdür" dedi.