Infortrend Teknoloji depolama hizmetini genişletti

Teknoloji şirketi Infortrend, kritik iş yükleri için sürekli hizmet sunacak olan güncellenmiş EonStor GS Unified Storage HA’yı piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Kurumsal depolama sağlayıcısı Infortrend Teknoloji, EonStor GS birleşik depolama çözümlerini tamamlamak için güncellenmiş Yüksek Kullanılabilirlik (HA) hizmetini piyasaya sürdü. Güncellenen HA hizmeti, sürekli çalışma yeteneklerini güçlendirmek için hem blok hem de dosya düzeyinde depolamayı destekliyor ve bu da onu kurumsal kritik veri depolama sistemleri için önemli hale getiriyor.

Yapılan açıklamaya göre EonStor GS, işletmelerin tek bir arıza noktasına karşı koyması için tasarlanmış çift yedekli denetleyicilere sahip birleşik bir depolama sistemi. Ayrı konumlardaki iki EonStor GS depolama sistemiyle HA hizmeti kullanılarak, yazılan veriler her iki depolama sisteminde senkronize ediliyor. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle sistemlerden birinin hizmet vermeyi durdurması durumunda, diğer depolama sistemi, aktarım kullanıcılara şeffaf olacak şekilde hizmeti derhal devralıyor. Bu, sürekli hizmet ve sıfır veri kaybı sağlıyor. EonStor GS’deki blok düzeyinde HA hizmeti, veritabanı ve sanallaştırma uygulamalarına büyük faydalar sağlıyor. Özellikle medikal, finans, telekomünikasyon, kamu sektörü gibi sektörler için ileri üretim teknolojisi, hizmet sürekliliğini garanti altına almak için aktif-aktif altyapıdan yararlanabilir. Hizmetlerin geçici olarak durdurulmasından kaynaklanan itibar zararlarının ve gelir kayıplarının önlenmesine yardımcı oluyor.

Infortrend Kıdemli Ürün Planlama Direktörü Frank Lee, ürün hakkında şöyle konuştu: "Infortrend işletmelere güvenilir depolama çözümleri sağlamaya kendini adamıştır. Yeni güncellenen HA hizmeti, sıfıra yakın kurtarma süresi hedefine (RTO) ve sıfır kurtarma noktası hedefine (RPO) ulaşmak için veri kullanılabilirliğini önemli ölçüde en üst düzeye çıkarabilir."