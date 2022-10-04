Infortrend, EonStor GS birleşik depolama ürünlerini tanıttı

Teknoloji şirketi Infortrend, yüksek performanslı EonStor GS G3 depolama çözümlerini piyasaya sürerek işletmelerin kritik uygulamaları güçlendirdiğini duyurdu.

Infortrend, üçüncü nesil EonStor GS birleşik depolama çözümlerini piyasaya sürdü. Yapılan açıklamaya göre, G3 çözümleri yüzde 50’ye varan performans iyileştirmesi ve yedekli tasarımı sayesinde M&E, HPC, PACS, genel kurumsal BT ve destek gibi işletmeler yönünden kritik uygulamalar için iyi hale geliyor. Yeni depolama çözümleri, yüksek veri hacmi performansı için PCIe Gen4 mimarisi ve 25Gb Ethernet içeren en son Intel Xeon D işlemcilerine sahip. 16GB/s okuma ve 12GB/s yazma hızlarına sahip veri hacmi performansı EonStor GS Gen2 çözümleriyle kıyaslandığında okumada yüzde 45, yazmada ise yüzde 50 artış ortaya koyuyor. Performans geliştirmelerine ek olarak, G3 çözümleri, 5PB’den fazla depolama kapasitesine sahip 3 bini aşkın disk sürücüsünü destekleyecek dağıtıklaştırma ve büyütme özelliği; snapshot, uzaktan kopyalama, SOLUCAN vb. gibi veri koruma mekanizmaları; ve kurumsal verileri daha iyi yönetmeleri için yöneticilere yönelik veri merkezileştirmesine sahip sezgisel bir kullanıcı arayüzü sayesinde EonStor GS’nin avantajlarını koruyor.

Ürün hakkında bilgi veren Ürün Planlama Kıdemli Direktörü Frank Lee, "Infortrend depolamasının güvenilirliğini ve hızlı yanıt veren müşteri hizmetlerini korurken, yüzde 50’ye varan performans artışı sunan yeni EonStor GS G3 depolama çözümü kurumsal depolama için çıtayı yükseltiyor" dedi.