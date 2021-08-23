İnegöl’de drone ve kâğıt uçak yarışması

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği Teknoloji Festivalinin üçüncü günü renkli görüntülere sahne oldu.

İnegöl Belediyesi’nin ikincisini tertip ettiği Teknoloji Festivali kaldığı yerden devam ediyor. Festivalin üçüncü günü drone yarışması 2. tur, model uçak yarışması, kâğıt uçak yarışması 1.tur, akıl oyunları yarışması 1. tur ve müzik yarışmaları yapıldı. Teknoloji Festivali’nin bir diğer ayağındaki kariyer söyleşileri kapsamında gençleri birçok farklı isimle buluşturan İnegöl Belediyesi, Pazar gecesi saat 20.30’da Enerji Bakanlığı Yatırımlar Dâiresi Başkanı Aziz Kömürcü ile kariyer söyleşisi gerçekleştirdi. Kömürcü, son zamanlarda Türkiye’nin enerji alanında attığı yerli ve millî adımları anlatarak gençleri aydınlattı. 1 saat süren söyleşide Aziz Kömürcü dinleyicilerden gelen soruları da cevapladı. Söyleşi sonrası Ak Parti İlçe Yöneticisi Mehmet Önem Bozoğlu Aziz Kömürcü ’ye plaket takdim etti.

Derece alan yarışmacılara konser sonrası ödülleri takdim edildi.