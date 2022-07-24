İmza sahteciliğini bitirecek proje

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yüksek lisans mezunu Taylan Akbaş, tezi için hazırladığı biyometrik imza projesini iş fikrine dönüştürdü. Proje, imza sahteciliğini neredeyse imkansız hale getiriyor ve uzaktan imza imkanıyla belge ve onay işlemlerini kolaylaştırıyor.

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yüksek lisans mezunu Taylan Akbaş, tezi için Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz danışmanlığında biyometrik imza projesi geliştirdi. “Biometrix” adını verdiği proje çerçevesinde, kullanıcıların istedikleri yer ve zamanda elektronik ortamdaki biyometrik imzaları ile belgelerini imzalayabilecekleri, blok zincir tabanlı bir mobil platform hazırladı. Bulut mimarisi olarak tasarlanan platform, kriptografik güvenlik mimarisiyle korunuyor. Akbaş, imza sahteciliğini neredeyse imkansız hale getiren ve uzaktan imza imkanıyla belge ve onay işlemlerini kolaylaştıran projeyi iş fikrine dönüştürdü. Akbaş, “Dosya kayıp riskini sıfıra indiren bu sistem sayesinde her yıl binlerce ağaç gereksiz kağıt kullanımı için kesilmekten kurtulacak. İmzalanan dosya sayısı ve sirkülasyonu sebebiyle, hukuk büroları, devlet daireleri, üniversiteler, bankalar, hastaneler, emlak ve inşaat sektöründen şirketler, lojistik şirketleri ve fabrikalar bu projenin ilk müşterisi olma potansiyeli en yüksek olan kullanıcı grupları” dedi.

“Dijital kalem ile atılan imza kişinin biyometrik verisidir”

Akbaş, projenin ayrıntılarını şöyle anlattı: “Kimlik doğrulama, veri boyutu ve kullanıcı sayısı arttıkça giderek daha önemli hale geliyor. Günümüzde atılan ıslak imzalar, adli grafoloji uzmanlarınca belli kriterler esas alınarak başka imzalarla karşılaştırılabilir. Ancak teknolojinin günlük hayatta kullanılan uygulamalar ve cihazlardaki gelişimi ile kişinin biyometrik imzasını sayısal ortama aktarması mümkün hale geldi. İmzacının dijital kalem (Stylus) kullanarak kendi el yazısı ile tablete, cep telefonuna veya bilgisayara attığı imza, normal bir kalem ile attığı ıslak imza gibi kişinin biyometrik verisidir. Bu biyometrik veri kimlik doğrulama işlemleri için kullanılır. Retina, parmak izi gibi çeşitli doğrulama sistemleri olsa da biyometrik imzanın kullanımı birçok açıdan diğer sistemlerden önde.”

“Kimlik doğrulama gerektiren her işe entegre edilebilir”

Projenin amacından bahseden Akbaş, “Biometrix sistemi ile kullanıcılara istedikleri bir dosyaya kendi biyometrik imzalarını atmalarını, imzanın doğrulanmasını ve her bir imza işleminin yönetimi ve bakımını kolaylıkla gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlamak istiyoruz. Akıllı sözleşmeler teknolojisini kullanarak imzalanan dosyaların içerikleri ve doğruluklarını sağlamak, hastanelerden bankalara; özel şirketlerden askeri alanlara sayısız ortamda bu projeyi kullanılabilir kılacak. Kullanıcılar Biometrix mobil uygulamasını kullanarak istedikleri yer ve zamanda, istedikleri bir dosyayı imzalayabilecek, imzalarını doğrulayabilecek ve imzalanan dosyayı kişisel sebeplerle ya da herhangi bir iş akış sürecinde kullanabilecek. İmzalanan dosya içeriğinin yanında kullanıcının biyometrik imzası ve imzanın resmi, işlemin yapıldığı yerin enlem ve boylam bilgisi, doğrulama puanı, zaman damgası gibi birçok bilgi içerecek. Tüm bu bilgiler merkezi olmayan bir sistemde saklanacak ve doğruluğu tüm kullanıcılar tarafından teyit edilebilecek özelliğe sahip olacak. Böylelikle kullanıcılar, herhangi bir 3. tarafa ihtiyaç duymadan kolayca işlemlerini tamamlayabilecek. İmza sahteciliğinin neredeyse imkansız olduğu Biometrix uygulamasında kullanıcılar, istedikleri zaman her bir dosya için ayrı hazırlanmış adli bilişim raporlarına ulaşabilecek” diye konuştu.

Biyometrik imza, Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’nda kullanıldı

Yaşar Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürü Dr. Senem Yılmaz tarafından verilen “Kariyer Planlama” dersine kayıtlı ve 21-22 Mart tarihlerinde gerçekleşen Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’na katılan 202 öğrencinin katılımlarının tespiti tarih ve zaman damgalı olarak biyometrik imza ile gerçekleşti. Biyometrik imzalı yoklama alımı Yaşar Üniversitesinde ilk defa uygulandı.