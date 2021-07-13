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İlkokul mezunu, çocukluk hayali olan uçan araba yaptı

Siirt’te yaşayan 47 yaşındaki Burhan Canpolat, çocukluk hayali olan uçan arabayı yapmak için farklı yerlerden parça topladı. Sonunda uçan arabasına kavuşan Canpolat, ikinci denemesinde de aracını uçurmayı da başardı.

Bilim ve Teknoloji 13.07.2021, 12:37
İlkokul mezunu, çocukluk hayali olan uçan araba yaptı
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Siirt’te yaşayan 47 yaşındaki Burhan Canpolat, çocukluk hayali olan uçan arabayı yapmak için farklı yerlerden parça topladı. Sonunda uçan arabasına kavuşan Canpolat, ikinci denemesinde de aracını uçurmayı da başardı.

Siirtli 47 yaşındaki Burhan Canpolat, küçük yaşlardan itibaren uçan araba yapma hayali kurdu. Bir süre sonra kolları sıvayan Canpolat, etraftan topladığı parçalarla uçan arabasını yapmaya başladı. Yaklaşık 1 yıl içeresinde topladığı parçalarla uçan araba yapan Canpolat, ikinci denemede de aracını uçurmayı başardı.

Uçan arabasına Ayyıldız ismini verdi

Arabaya Ayyıldız ismini veren Canpolat, yetkililerin kendisine destek sağlandığı takdirde aracını daha da geliştireceğini söyledi. Hayalindeki arabayı ikinci kez uçurmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Canpolat, "Uçan arabamızın ikinci test uçuşunu yaptık. Uçuşumuz başarılı oldu. Seri üretimi için yetkililerden destek bekliyorum” dedi.
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