İlköğretim öğrencileri teknolojinin dilini öğreniyor

Yazılım ve kodlama alanında ilköğretim öğrencilerine beceri kazandırma çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda TACEV Eğitim Vakfı, yeni dönem teknoloji eğitimleri çerçevesinde bin öğrenciye ücretsiz temel kodlama eğitimleri verecek.

Dünya teknoloji çağına geçiş devam ediyor. Yeni dönemde kod yazma, yazılım geliştirme ülkelerin ekonomik ve stratejik politikalarını bu eksende geliştirmesini kapı açıyor.

Bu doğrultuda özellikle ilkokul çağındaki öğrenciler teknolojik eğitimlerle yazılım ve kod yazma konusunda yetiştiriliyor. TACEV Eğitim Vakfı, yeni dönem teknoloji eğitimleri çerçevesinde bin öğrenciye ücretsiz temel kodlama eğitimleri verecek.

Verilen bilgilere göre, teknolojide fırsat eşitliği çerçevesinde Türkiye genelinde 7-13 yaş arası ilk ve orta öğretim öğrencilerinin başvurabilecekleri online program 7 hafta sürecek.

Öğrencilerin temel algoritma becerileri edinmelerini ve bu becerilerini Scratch ortamında uygulayabilmelerini sağlayan kurs, katılımcılara daha ileri düzeyde kodlama için sağlam bir alt yapı sunmayı hedefliyor. Kursu tamamlayanlara dijital katılım sertifikası veriliyor.

Kurs çerçevesinde ayrıca, öğrenciler için ücretsiz Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmeti de sunuluyor.

TACEV Teknoloji İdari Koordinatörü Gürkan Çifcioğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Her çocuğa kendi deneyimlerini ve sezgilerini tanımlama fırsatının verildiği kaliteli eğitimlere odaklanıyoruz. Bunları, dünya çapında ödüllü, ülkemizin önde gelen öğretmen ve idarecilerinden oluşan bir kadro ile yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çocukların, gelecekteki işlerinde ve kariyerlerinde teknolojiyi bir sıçrama tahtası olarak kullanabileceğini söyleyen Çifcioğlu, “Onların başarılı olmak için teknoloji becerilerine ihtiyaçları olduğu açık. Öğrencileri kendi başlarına görevleri tamamlamaya, bağımsız düşünmeye ve kendi kendine planlama yapmaya hazırlayacak programlarımız yoluyla, yarının güçlü vatandaşlarını ve ekonominin itici gücü olacak inovatif düşünen bireylerini yetiştirme hedefimizi her geçen gün daha da pekiştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Çifçioğlu, “Çocukların teknolojiye ilgi duyması, onları bir şeyleri sorgulamaya ve keşfetme tutkusu geliştirmeye teşvik eder. Dünyanın en büyük kaşiflerinin çoğu, sorunları fark ederek ve bunları nasıl çözebileceklerini merak ederek fikirlerini ortaya attılar. Teknoloji becerileri geliştiren çocuklar, işleri yalnızca olduğu gibi kabul etmek yerine, teknolojinin nasıl iyileştirmeler getirebileceğini ve belki de değişikliklerden nasıl sorumlu olabileceklerini düşünmeye başlayacaktır” dedi.

Son başvuru tarihinin 15 Eylül 2022 olduğunu belirten Koordinatör Yardımcısı Abdülkadir Çolak; velilerin, tacev.org.tr sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak ön kayıt yaptırabileceklerini, ayrıca 0535 717 64 67 no’lu telefonu arayarak bilgi alabileceklerini söyledi.