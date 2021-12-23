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İlk kısa mesaj NFT olarak satıldı
Dünyanın 'ilk kısa mesajı'nın (SMS) dijital kopyası Fransa'da 107 bin euroya satıldı.
Bilim ve Teknoloji 23.12.2021, 13:26
Açık artırma Fransa'da bulunan müzayede evi Aguttes'te düzenlendi. İngiliz telekom şirketinin düzenlediği etkinlikte 'ilk kısa mesajın' dijital NFT versiyonu 107 bin euroya alıcı buldu.
Ödeme aynı miktara denk gelen kripto para birimi Ethereum ile yapıldı. Alıcının kimliği ise gizli tutuldu.
NFT içinde kısa mesajın orijinal iletişim protokolünün ayrıntılı bir kopyası bulunuyor.
Satıştan elde edilen gelir Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'ne bağışlanacak.
Dünyada ilk kısa mesaj 3 Aralık 1992'de atıldı. Mesajda "Mutlu Noeller" yazıyordu.