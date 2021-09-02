İkinci el yenilenmiş telefon satışına yeni düzenleme

Yenilenmiş telefon ve tablet satışına ilişkin geçen sene yürürlüğe giren yönetmelikte çeşitli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenleme bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

22 Ağustos 2020’de yürürlüğe giren yönetmeliğe göre Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen yenileme merkezleri, ikinci el durumundaki telefon ve tabletlerin aşınmış parçalarını yenileyerek yenilenmiş telefon ve tablet olarak satışa sunuyor. Yenilenmiş telefon ve tabletlere 12 ay garanti veriliyor. Bu cihazlar sıfırdan daha uygun fiyata ancak ikinci elden daha pahalı fiyata satılıyor.

Bilgilendirme etiketi zorunlu

Bugün yayımlanan düzenlemeyle birlikte yenilenmiş telefon ve tabletlerin bilgilendirme etiketiyle satılması zorunlu oldu. Cihazın mevcut durumu ve varsa yapılan işlemler hakkında bilgi içeren bilgilendirme etiketinin tüketicinin kolay okuyabileceği ve anlaşılır şekilde gösterilmesi gerekecek.

1 yıldan az kullanılmış telefonlar yenilenmeyecek

Yapılan diğer değişikliğe göre telefonların yenileme işleminin yapılması için en az 1 yıl kullanılmış olması zorunluluğu getirildi. Bu değişiklik sayesinde sıfır durumundaki cihazların yenilenmiş telefon adı altında satılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yetkili alıcı, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunduğunu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kayıtlarından kontrol edecek.

Fiyat teklifinin 3 iş gününde sunulması gerekiyor

Telefon ve tablet bilgisayarlarınızı yenileme merkezine vererek paraya dönüştürebilirsiniz. Yeni düzenlemeye göre firmalar telefon ve tabletin tesliminden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde fiyat teklifi sunmak zorunda olacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından yetki belgesi verilen yenileme merkezleri: