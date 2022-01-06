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İkinci el ve atıl durumda olan cep telefonları ekonomiye nasıl kazandırılıyor?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yenilenmiş cep telefonlarına yaptığı düzenlemeyle ikinci el ve atıl durumdaki cep telefonları ekonomiye kazandırıldı.

Bilim ve Teknoloji 06.01.2022, 10:43 06.01.2022, 10:55
İkinci el ve atıl durumda olan cep telefonları ekonomiye nasıl kazandırılıyor?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yenilenmiş cep telefonlarına yaptığı düzenlemeyle ikinci el ve atıl durumdaki cep telefonları ekonomiye kazandırıldı.

2020 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yenilenmiş cep telefonlarına ilişkin yapılan düzenleme ile kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin bakanlıkça yetkilendirilen yenileme merkezleri tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde yenilenmesi ve sertifikaya bağlanarak garantili bir şekilde “yenilenmiş ürün” olarak satışa sunulmasına imkan sağlandı ve 11 adet firma bakanlıktan yetki belgesi alarak faaliyet başladı.

Söz konusu uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte tüketiciler güvenli ve garantili ikinci el cep telefonu satın almaya başlamış ve bu sistem sayesinde kayıt dışılığın azalmasına, tüketicilerin elinde bulunan atıl cep telefonlarının ekonomiye kazandırılarak israfın önüne geçilmesine ve aynı zamanda ithalat kalemlerinde düşüş sağlanarak dış ticaret dengesine olumlu katkı yapmasına imkan sağlandı.

Yenilenmiş cep telefonlarında KDV yüzde 1’e düşürüldü

Yenileme merkezlerince yenilenmiş cep telefonlarını satın alan tüketicilerimizin mevcutta ödemek zorunda oldukları yüzde 18 KDV oranı yüzde 1’e düşürülerek tüketicilerin daha uygun fiyatlı ürün satın almalarına olanak sağlandı.

Yenilenmiş cep telefonlarının 12 taksitle alınabilmesine imkan sağlandı

Tüketicilerin yenilenmiş cep telefonlarını satın alabilmelerine ilişkin olarak ilave bir teşvik de tüketicilerin finansman imkanlarının artırılması amacı ile yenilenmiş cep telefonu alımlarında taksitlendirme imkanlarının genişletilmesi ile yapıldı. Yapılan düzenleme ile yenilenmiş cep telefonlarında taksit sayısı tüketici lehine olacak şekilde; fiyatı 5 bin lira ve altında olan cep telefonları için on iki ay, fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan cep telefonları için altı ay olarak belirlendi.

Tüketicilerin ihtimal bir mağduriyet yaşamamaları için yenilenmiş ikinci el cep telefonu satın alırken bakanlık tarafından yetkilendirilmiş yenileme merkezleri aracılığıyla işlem yapmalarının önemli olduğunun, yetkisiz bir şekilde yenilenmiş ürün adı altında cep telefonu satan firmaların iş ve işlemlerinin de bakanlık tarafından takip edildiğini ve mevzuata aykırı davranan firmalara gerekli idari yaptırımların uygulanacağının, hatırlatılmasın da fayda görülmekte.

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