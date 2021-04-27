İki milyarder yine polemiğe girdi: Bezos'un şirketinden SpaceX ve NASA'ya tepki

ABD Havacılık ve Uzay İdaresi NASA, insanlı Ay program nda kullanılacak kapsülün inşası için Elon Musk'ın şirketi SpaceX'i seçti. İki astronotu güvenli bir şekilde Ay yüzeyine indirecek aracın inşası için NASA'nın SpaceX'e 2,9 milyar dolar ödeyeceği belirtildi.

Ancak, Musk’ın ezeli rakibi milyarder Jeff Bezos’un sahibi olduğu uzay teknolojileri şirketi Blue Origin NASA'nın SpaceX ile yaptığı anlaşmaya itiraz amacıyla ABD Hükümet Sorumluluk Bürosu'na protesto başvurusu yaptı.

"NASA DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE HATALI DAVRANDI"

NTV'de yer alan habere göre Blue Origin CEO'su Bob Smith tarafından yapılan başvuruda NASA’nın sunulan SpaceX ile anlaşırken hatalı davrandığı, Lockheed Martin Corp., Northrop Grumman Corp. ve Draper'dan oluşan diğer teknoloji şirketlerinin prrojelerinin değerlendirme sürecinin de kusurlu olduğu ifade edildi.

Blue Origin, NASA'nın kararına meydan okuyan bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:



"NASA, İnsanlı İniş Sistemi programı için kusurlu bir satın alma gerçekleştirdi ve son dakikada kendi kalesine gol attı. Ajansın kararları rekabet fırsatlarını ortadan kaldırıyor, tedarik tabanını önemli ölçüde daraltıyor ve sadece geciktirmekle kalmıyor, aynı zamanda ABD'nın Ay’a dönüşünü de tehlikeye atıyor."

MUSK'TAN İMALI YANIT

Bu habere sosyal medyadan tepki gösteren Musk'ın tweet'i ise sosyal medyada büyük yankı buldu. Musk paylaşımında Blue Origin’in roketleriyle henüz başarılı bir yörünge uzay uçuşu gerçekleştiremediğini ima etti ve “Onu (yörüngeye) kaldıramıyorum lol” yazdı

Diğer taraftan, Blue Origin, halihazırda NASA'nın yakın ortağı olan Space Exploration Technologies adlı şirkete bir proje sunmak için çalışıyor. Ancak, protesto başvurusu hükümet sözleşmeleriyle ilgili şirketlerin mücadelesinde yeni bir cephe açtı.

Bununla brilikte NASA ve SpaceX konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Blue Origin, bu yılın başlarında New Shepherd roket sistemini “Mannequin Skywalker” olarak adlandırılan bir çarpışma testi ile başlattı, ancak Musk’ın SpaceX’ine kıyasla uzay yarışında genel olarak geride kaldı.

15 YILLIK YARIŞ

Diğer taraftan milyarder iş insanları Elon Musk ve Jeff Bezos, uzay hakkında yaptığı tartışmalarla sık sık gündeme geliyor ve ikilinin iyi anlaşamadığı uzun bir zamandır biliniyor. Bezos, Tesla’nın Mars'a insan gönderme hedefine ilişkin üstü kapalı eleştirilerinde bulunurken, Musk da Amazon'un bazı ticari girişimlerinde darbelere maruz kaldı ve Bezos'u birden fazla kez "taklitçi" olarak nitelendirdi. SpaceX ve Blue Origin ayrıca yetenekli çalışanlar, patentler, NASA sözleşmeleri ve fırlatma rampalarına erişim konusunda sürekli rekabet etti.