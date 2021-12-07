banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti
Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
İmamoğlu'dan Davutoğlu'na mavi boncuk!
İmamoğlu'dan Davutoğlu'na mavi boncuk!
KKTC’de benzinin litre fiyatı 10 lirayı aştı
KKTC’de benzinin litre fiyatı 10 lirayı aştı

İKAS projesi kapsamında Iğdır’da kurulan siren sistemi test edilecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) olası hava saldırıları ve radyoaktif serpinti tehlikesine karşı yürüttüğü İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) Projesi, Iğdır’da test edilecek.

Bilim ve Teknoloji 07.12.2021, 15:47
İKAS projesi kapsamında Iğdır’da kurulan siren sistemi test edilecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) olası hava saldırıları ve radyoaktif serpinti tehlikesine karşı yürüttüğü İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) Projesi, Iğdır’da test edilecek.

AFAD’ın İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) Projesi, vatandaşları olası hava saldırıları ve radyoaktif serpinti tehlikesi ile diğer afet ve acil durumlardan önce uyararak tedbir almalarını sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor. Proje kapsamında, ASELSAN desteğiyle Iğdır’a kurulan siren sisteminin saha testleri 13-17 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Testlerde, Iğdır il merkezi ve ilçelerine kurulan sirenler çalacak ve sesli anonslar yapılacak. Gerçekleştirilecek testin karışıklığa mahal vermemesi için AFAD vatandaşları sakin olmaları konusunda uyardı.

Ulusal Erken Uyarı Sistemi geliştiriliyor

Vatandaşların can ve mal güvenliğine, doğal çevreye ve kültürel mirasa yönelik olası tehlikelerin, zamanında duyurulması amacıyla AFAD tarafından ülke çapında Haber Alma ve Yayma Sistemi (HAY) ile İkaz ve Alarm Sistemi geliştirilerek yaygınlaştırma çalışmalarına başlandı.

HAY Sistemi kapsamında, afet ve acil durumlarda can ve mal kaybını önlemek ya da en aza indirmek için, ilgili bütün kurumların sistem üzerinden, etkilenecek bölgedeki vatandaşların ise SMS, mobil bildirim ve sosyal medya mesajlarının yanı sıra görsel medya ve sirenlerle uyarılması sağlanabilmektedir.

İKAS projesi kapsamında kurulumları tamamlanan siren sistemlerinin saha testleri Sinop ve Kırklareli’nde geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Iğdır il ve ilçe merkezlerinde de 13-17 Aralık tarihlerinde test edilecek. Yapılacak testlerde, gerçek ikaz ve alarm işaretleri verileceğinden, yerel basın ve yayın kanallarından, İkaz ve Alarm sisteminden ve Belediye anons sistemlerinden bu yayınların birer test yayını olduğu, vatandaşlar tarafından dikkate alınmaması gerektiği anonsları yapılacak. Ayrıca bu süre içinde çaldırılacak ikaz ve alarm işaretleri ile sesli anonsların test amacıyla yapıldığı, cep telefonu kullanıcılarına gönderilecek SMS’lerle ve eAFAD uygulaması üzerinden vatandaşlara mobil bildirimlerle duyurulacak.

Siren sistemleri 81 ilde yaygınlaştırılıyor

AFAD’ın 2014 yılında Zonguldak’ta pilot uygulama ile başlattığı İkaz ve Alarm Siren Sistemi’nin yaygınlaştırma projesi 1. Faz olarak, Gaziantep, Kilis ve Hatay illerinde 120 noktada kurulan siren birimleri ile 2020’de tamamlandı. Projenin 2. Fazı, Sinop ile Kırklareli’nde gerçekleşen, 13-17 Aralık tarihlerinde Iğdır’da gerçekleşecek olan siren sistemi testleri neticesinde 2021 yılı sonu itibariyle hizmete alınacak.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8