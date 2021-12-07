İKAS projesi kapsamında Iğdır’da kurulan siren sistemi test edilecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) olası hava saldırıları ve radyoaktif serpinti tehlikesine karşı yürüttüğü İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) Projesi, Iğdır’da test edilecek.

AFAD’ın İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) Projesi, vatandaşları olası hava saldırıları ve radyoaktif serpinti tehlikesi ile diğer afet ve acil durumlardan önce uyararak tedbir almalarını sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor. Proje kapsamında, ASELSAN desteğiyle Iğdır’a kurulan siren sisteminin saha testleri 13-17 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Testlerde, Iğdır il merkezi ve ilçelerine kurulan sirenler çalacak ve sesli anonslar yapılacak. Gerçekleştirilecek testin karışıklığa mahal vermemesi için AFAD vatandaşları sakin olmaları konusunda uyardı.

Ulusal Erken Uyarı Sistemi geliştiriliyor

Vatandaşların can ve mal güvenliğine, doğal çevreye ve kültürel mirasa yönelik olası tehlikelerin, zamanında duyurulması amacıyla AFAD tarafından ülke çapında Haber Alma ve Yayma Sistemi (HAY) ile İkaz ve Alarm Sistemi geliştirilerek yaygınlaştırma çalışmalarına başlandı.

HAY Sistemi kapsamında, afet ve acil durumlarda can ve mal kaybını önlemek ya da en aza indirmek için, ilgili bütün kurumların sistem üzerinden, etkilenecek bölgedeki vatandaşların ise SMS, mobil bildirim ve sosyal medya mesajlarının yanı sıra görsel medya ve sirenlerle uyarılması sağlanabilmektedir.

İKAS projesi kapsamında kurulumları tamamlanan siren sistemlerinin saha testleri Sinop ve Kırklareli’nde geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Iğdır il ve ilçe merkezlerinde de 13-17 Aralık tarihlerinde test edilecek. Yapılacak testlerde, gerçek ikaz ve alarm işaretleri verileceğinden, yerel basın ve yayın kanallarından, İkaz ve Alarm sisteminden ve Belediye anons sistemlerinden bu yayınların birer test yayını olduğu, vatandaşlar tarafından dikkate alınmaması gerektiği anonsları yapılacak. Ayrıca bu süre içinde çaldırılacak ikaz ve alarm işaretleri ile sesli anonsların test amacıyla yapıldığı, cep telefonu kullanıcılarına gönderilecek SMS’lerle ve eAFAD uygulaması üzerinden vatandaşlara mobil bildirimlerle duyurulacak.

Siren sistemleri 81 ilde yaygınlaştırılıyor

AFAD’ın 2014 yılında Zonguldak’ta pilot uygulama ile başlattığı İkaz ve Alarm Siren Sistemi’nin yaygınlaştırma projesi 1. Faz olarak, Gaziantep, Kilis ve Hatay illerinde 120 noktada kurulan siren birimleri ile 2020’de tamamlandı. Projenin 2. Fazı, Sinop ile Kırklareli’nde gerçekleşen, 13-17 Aralık tarihlerinde Iğdır’da gerçekleşecek olan siren sistemi testleri neticesinde 2021 yılı sonu itibariyle hizmete alınacak.