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İHA’lar Bursa’da yarışıyor

TEKNOFEST kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen 6. Uluslararası, 2. Liselerarası ve 1. Uluslararası Serbest Görev İHA yarışları 300’den fazla takımın iştirâkiyle Yunuseli Havaalanı’nda devam ediyor.

Bilim ve Teknoloji 13.09.2021, 16:18
İHA’lar Bursa’da yarışıyor

TEKNOFEST kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen 6. Uluslararası, 2. Liselerarası ve 1. Uluslararası Serbest Görev İHA yarışları 300’den fazla takımın iştirâkiyle Yunuseli Havaalanı’nda devam ediyor.


Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği ve TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenen 6. Uluslararası İHA yarışması 144 takımın, 2. Liselerarası İHA Yarışması 120 takımın ve 1. Uluslararası Serbest Görev İHA yarışması 60 takımın iştirâkiyle Bursa Yunuseli Havaalanı’nda sürüyor. 3 farklı kategoride kıyasıya mücadele eden takımlar, yaptıkları çalışmalarla hünerlerini sergiliyor. Müsabakalar oldukça çekişmeli geçerken, yarışlar çeşitli görevler üzerinden yapılıyor. 6 gün sürecek olan yarışmalarda dereceye giren takımlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı 21-26 Eylül’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılacak olan TEKNOFEST’te ödüllerini alacak. Ayrıca yarışmaların yanında en fazla yerli ürün ve yazılım kullanan takımlara da ‘Yerlilik Ödülü’ verilecek.

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