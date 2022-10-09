İHA’lar artık GPS yokken de görev yapabilecek

Türk savunma sanayiinin öncü firmalarından STM, İHA’ların GPS olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan KERKES Projesi’ni başarıyla tamamladı ve teslim etti.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik, Türkiye için sahada oyun değiştirici bir teknolojiye daha imza attı. STM, 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde başladığı Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi (KERKES) Projesi’nde sona geldi. İnsansız hava aracı (İHA) platformlarının GPS’ten bağımsız görev yapabilmelerine imkan sağlayan KERKES Projesi’nin kabulü tamamlandı.

“KERKES oyun değiştirici bir teknoloji olacak”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Demir, “İHA’larımızın GPS olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan KERKES Projesi’ni başarıyla tamamladık ve teslim ettik. Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojiyle, mini İHA’larımız, GPS köreltmesi gibi elektronik harp tehdidinden etkilenmeden görev ifa edecek. Ülkemize kazandırdığımız bu kritik kabiliyet, vatan savunmasında ordumuz için hem caydırıcı bir güç hem de muharebe ortamında oyun değiştirici bir teknoloji olacak” ifadelerini kullandı.

“KERKES kabiliyeti kara ve deniz araçlarına da entegre edilebilir”

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojiyi STM’nin milli mühendislik kabiliyetleri ile Türkiye’ye kazandırdığını belirtti. KERKES ile İHA’ların, elektronik harp tehdidinden etkilenmeden görev gerçekleştireceğini belirten Güleryüz, “Haberleşmenin olmadığı durumda, sensörlerden alınan veri ve görüntüler işlenerek konum kestirimi yapılabilecek, yapay zeka ve derin öğrenme teknikleriyle tespit edilen hedefler vurulabilecektir. KERKES Projesi sonucunda elde ettiğimiz bu yetenek seti; diğer mini/mikro, taktik veya operasyonel İHA sistemlerine uyarlanabilecektir. Bu kabiliyetin kara ve deniz platformlarına da entegre edilebileceğini değerlendirirken, sahada askerimizin ileri teknolojili tüm ihtiyaçlarını karşılamak için daima hazırız” diye konuştu.

“KERKES bizim için büyük önem arz ediyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı’nda KERKES Projesi’ne ilişkin olarak, “KERKES bizim için büyük bir proje, büyük önem arz ediyor” sözleriyle vurgu yapmıştı.