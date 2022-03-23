İHA VE SİHA’ların mimarı, askeri öğrencilerle buluştu

Türkiye’nin savunma sanayisinde büyük başarılara imza atan BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda öğrencilerle buluştu.

BAYKAR Teknoloji’nin başarı yolculuğu ile Bayraktar TB3 ve Kızılelma savunma sistemleri üzerinde Selçuk Bayraktar, sunum gerçekleştirdi. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun da katıldığı konferansa Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yer aldı.

MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerine sunum gerçekleştiren BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar daha sonra okuldaki teknik bölümlerde öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceledi.