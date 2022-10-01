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Iğdır’da yıldızların görsel şöleni

Iğdır’da farklı yerlerde gece karanlığında gökyüzü uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

Bilim ve Teknoloji 01.10.2022, 11:13
Iğdır’da yıldızların görsel şöleni

Iğdır’da farklı yerlerde gece karanlığında gökyüzü uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

Iğdırlı fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan, gece karanlığında gökyüzünü uzun pozlama tekniğiyle görüntüledi. Iğdır Kılıçlar Anıtı, Mehmet Çavuş Anıtı ve Güllüce köyü yolu üzerinde pozlama tekniğiyle görüntülenen yıldızlar gökyüzünde büyüleyici görüntüler oluşturdu.

(SY-AT)

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