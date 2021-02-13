İcibot Dünyanın En İyi Otel Teknoloji Sağlayıcısı Ödülüne Layık Görüldü

45 kategoride yapılan yarışmada, oteller için geliştirdiği yazılımlar ile ilklere imza atan icibot ‘World’s

Leading Hotel Technology Provider’ seçildi.

Bu Yıl İlk Kez Uluslararası Düzeyde Düzenlendi

Uzakrota Travel Awards bu yıl ilk kez tüm dünyayı kapsayacak şekilde düzenlendi. Çalışmalarının

temelini tatil bölgesi Antalya’da geçiren ve verimli sonuçlar elde eden İcibot, dünyanın en iyi otel

teknoloji sağlayıcısı ödülüne layık görüldü. Bu yıl ilk kez uluslararası olmasının yanı sıra tamamen

şeffaf bir tutum sergilemek amacıyla kazananlar oylama ile belirlendi.

İlk uygulaması 3 yıl önce Antalya’da başlayan icibot, büyük zincir otellerin müşteri deneyimini

güçlendirmeyi ve daha sofistike hale getirmeyi hedefleyen yerli bir yazılım olması ile öne çıkıyor. Otel

müşterilerinin taleplerini doğru kanallara yönlendirmesi ile işletmeler tarafından sıklıkla tercih

ediliyor.

Hedefimiz Global Oyuncu Olmak

Turizm teknolojisi konusunda ciddi adımlar atan ve bu alanda kendisini sürekli olarak geliştiren

İcibot’un Satış ve Pazarlama Direktörü Bahadır Çakar, “Turizm sektörüne getirdiğimiz yeniliklerin

ödülle taçlanmış olmasından dolayı çok mutluyuz. Teknolojimizi sürekli yenileyip güçlendirerek

uluslararası alanda da adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz, LATAM, EUROPE, EMEA bölgelerinde

hızlıca ilerliyoruz, Hedefimiz global oyuncu olarak tüm otellerin kullandığı guest engagement aracı

olmak” dedi.