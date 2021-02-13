İcibot Dünyanın En İyi Otel Teknoloji Sağlayıcısı Ödülüne Layık Görüldü
Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Seyahat sektörünün en prestijlilerini seçen Uzakrota Travel Awards’nin kazananları belli oldu.
45 kategoride yapılan yarışmada, oteller için geliştirdiği yazılımlar ile ilklere imza atan icibot ‘World’s
Leading Hotel Technology Provider’ seçildi.
Bu Yıl İlk Kez Uluslararası Düzeyde Düzenlendi
Uzakrota Travel Awards bu yıl ilk kez tüm dünyayı kapsayacak şekilde düzenlendi. Çalışmalarının
temelini tatil bölgesi Antalya’da geçiren ve verimli sonuçlar elde eden İcibot, dünyanın en iyi otel
teknoloji sağlayıcısı ödülüne layık görüldü. Bu yıl ilk kez uluslararası olmasının yanı sıra tamamen
şeffaf bir tutum sergilemek amacıyla kazananlar oylama ile belirlendi.
İlk uygulaması 3 yıl önce Antalya’da başlayan icibot, büyük zincir otellerin müşteri deneyimini
güçlendirmeyi ve daha sofistike hale getirmeyi hedefleyen yerli bir yazılım olması ile öne çıkıyor. Otel
müşterilerinin taleplerini doğru kanallara yönlendirmesi ile işletmeler tarafından sıklıkla tercih
ediliyor.
Hedefimiz Global Oyuncu Olmak
Turizm teknolojisi konusunda ciddi adımlar atan ve bu alanda kendisini sürekli olarak geliştiren
İcibot’un Satış ve Pazarlama Direktörü Bahadır Çakar, “Turizm sektörüne getirdiğimiz yeniliklerin
ödülle taçlanmış olmasından dolayı çok mutluyuz. Teknolojimizi sürekli yenileyip güçlendirerek
uluslararası alanda da adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz, LATAM, EUROPE, EMEA bölgelerinde
hızlıca ilerliyoruz, Hedefimiz global oyuncu olarak tüm otellerin kullandığı guest engagement aracı
olmak” dedi.