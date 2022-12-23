İçerik Platformu Onedio Satılıyor: Onedio'nun Kurucusu, Satın Alan Şirketin Başına Geçecek!

Türkiye’nin en popüler içerik platformlarından Onedio.com, bugün büyük bir haberle gündeme geldi. Egirişim tarafından paylaşılan habere göre Onedio, Mediazz tarafından satın alınıyor.

Söz konusu satın alım, nakit ve Mediazz hissesi karşılığında gerçekleştirilecek. Bununla birlikte Onedio kurucusu Kaan Kayabalı, Mediazz’ın CEO’su olacak.

Satın alım, izinler sonrasında tamamlanacak:

Yasal izinler ve rekabet kurumu onayı sonrasında tamamlanacak işlemlerle birlikte Mediazz’ı Türkiye’nin en büyük dijital medya operasyonu haline getireceğiz.

2023 hareketli olacak https://t.co/zH4Tv6J5BP — Kaan Kayabalı (@kkaank) December 23, 2022

Onedio kurucusu Kaan Kayabalı’nın açıklamasına göre Mediazz’ın Onedio’yu satın alımı, yasal izinler ve rekabet kurumu onayı sonrasında tamamlanacak. Ayrıca Mediazz’ın Türkiye’nin en büyük dijital medya operasyonu haline getirilmesi hedeflenecek.

Onedio’nun yeni sahibi Mediazz kimdir?

Mediazz, Türkiye’nin ilk spor, medya ve eğlence girişim sermayesi olarak kurulan twozero Ventures tarafından kurulmuştu. Mediazz, günümüzde Maçkolik platformunun çoğunluk hissesine sahip durumda.

Onedio'nun satın alımı için herhangi bir rakam paylaşılmadı.