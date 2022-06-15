Hypesquad oyunu Steam’de alfa testini başlattı

Netmarble’ın Battle Royale Oyunu ’Hypesquad’ Steam’de alfa testini başlattı.

Yüksek kaliteli oyun deneyimlerinin önde gelen geliştiricilerinden ve yayıncılarından biri olan Netmarble, şirketin Windows PC’de Battle Royale TPS’si olan HypeSquad, için alfa testinin başladığını duyurdu. Oyuncular, 20 Haziran’a kadar Steam’deki alfa testine katılabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, alfa testine katılan oyuncular, test sırasında kullanılabilen ancak oyun resmen başlatıldıktan sonra da kullanabilecekleri Ride Skin ödülüne sahip olacak. Alfa test dönemi boyunca, oyuncular Hayatta Kalma Modu ve Fethetme Modu olmak üzere iki oyun modunu deneyimleyebilecek. Hayatta Kalma Modunda istendiği zaman 3 oyunculu takımlarda oynanabilirken, Hayatta Kalma Modunda tekli maç ve Fetih Modunda 3 oyunculu takımlar bölgesel sunucu programlarına göre mevcut. Alfa testi, dünya genelinde 5 sunucuyla (Kuzey Amerika, Asya, Güney Amerika ve Avrupa) İngilizce, Portekizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca da dahil olmak üzere 9 dilde destekleniyor.