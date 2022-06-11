HÜRJET projesinde önemli gelişme: Üretilen ilk ön gövde montaj hattına taşındı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından özgün olarak tasarlanan ve geliştirilen Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET projesinde önemli bir kilometre taşı daha kaydedildi ve uçağın ilk ön gövdesi üretim hattından son montaj hattına taşındı. 18 Mart 2023 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirecek olan HÜRJET’in tüm parçaları son montaj hattında birleştirilerek yer testlerine başlanacak.

Havacılık alanında özgün projelere imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 2017 yılında kendi öz kaynakları ile başlattığı HÜRJET Jet Eğitim Uçağı projesinde ilk ön gövde üretimi tamamlanarak son montaj hattına taşındı. Toplamda 8 bine yakın parçadan oluşacak HÜRJET Jet Eğitim Uçağı projesinin tüm elektronik alanlarının yönetiminin gerçekleştirileceği ön gövde için 350 parça bir araya getirildi. Alüminyum ve kompozit parçalardan oluşan ön gövde üzerinde uçağın görev bilgisayarı, hareketli yüzeylerin kontrol edileceği alanlar, aviyonik sistemler ile uçağa yön verecek elektronik bileşenler yer alıyor.

"HÜRJET projemizi 18 Mart 2023 tarihinde gökyüzü ile buluşturacağız"

HÜRJET Projesi çerçevesinde son montaj hattına taşınan ilk ön gövde için görüşlerini paylaşan Genel Müdür Prof. Dr. Temel Kotil, “Ülkemizin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET’in ilk komponentini son montaj hattına taşımanın heyecanı içindeyim. Ülkemizin jet pilotu eğitimine katkı sağlayacak yeni nesil teknolojilerle donatılmış olan HÜRJET projemizi 18 Mart 2023 tarihinde gökyüzü ile buluşturacağız. 2023 yılında Cumhuriyetimizin birinci asrı kutlanırken, ülkemizin vizyon projeleri HÜRJET ve ATAK 2 ilk uçuşları ile bizleri gururlandıracak. Milli Muharip Uçağımız da hangardan çıkarak bizlere çifte sevinci yaşatacak. Havacılık alanında önemli bir dönüm noktası olan bu tarihi anın gerçekleşmesi için emeklerini esirgemeyen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Havacılığın tüm alanlarında projeler geliştiriyoruz, bizlerden desteğini esirgemeyen devletimize ve milletimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

45 bin feet irtifaya kadar görev yapabilecek

12 Ocak 2022 tarihinde toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) tarafından seri üretim kararı alınan tek motorlu ve tandem kokpitli HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, üstün performans özellikleri ile modern savaş uçağı eğitiminde kritik bir rol oynamak üzere tasarlanmıştır. Harbe Hazırlık Geçiş Eğitimi, Hava Devriyesi (Silahlı ve Silahsız) ve Akrobatik Gösteri Uçağı gibi roller icra edebilecek olan HÜRJET, 1,4 mach hız ile +8-3g limitlerine sahip. HÜRJET 45.000ft irtifaya kadar görev yapabilecek ve 3 tona yakın faydalı yükü gövdesinde taşıyabilecek. Gelişmiş insan makine arayüzü, dijital kontrollü uçuş sistemi, dahili taktik eğitimi ve sanal eğitim sistemleri ile HÜRJET, yeni nesil hava aracı uçuş deneyimi sunacak.