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HÜMA projesi TEKNOFEST’e damga vurmaya hazırlanıyor

26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST’e damga vurmaya hazırlanıyor.

Bilim ve Teknoloji 21.03.2021, 10:42
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HÜMA projesi TEKNOFEST’e damga vurmaya hazırlanıyor

26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST’e damga vurmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olan Gazi Üniversitesi, 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleştirilecek olan ve bu sene dördüncü kez düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e birçok farklı proje ve ekiple hazırlanıyor.

Gazi Üniversitesi’nden Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve TUSAŞ Kazan Meslek Yüksekokulu’nun katılacağı yarışmaya TUSAŞ Kazan Meslek Yüksekokulu ise teknoloji yarışmalarına Algan, Ekinoks, Gökmergen, Arş ve Trouvaille adlı takımlarla katılım sağlayacak.

Mühendislik Fakültesinden Gazi Roket Takımı, Gazi Bürküt Roket Takımı, Horizon 3000 Roket Takımı ve PATİKA (Programlanabilir Arayüzlü Tarımsal İnsansız Kara Aracı) Takımı’nın katılacağı yarışmaya Teknoloji Fakültesinden de HÜ MA, HÜMA B, Sabiha Havacılık Teknolojileri ve Çağan olmak üzere 4 takım katılacak.

Gazi Üniversitesi’nin TEKNOFEST yarışmalarına katılacağı en iddialı projelerden biri olan HÜMA Model Uydu Takımı, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yarışmada dereceye girmeyi hedefleyen takım üyelerinin heyecanı ise her gün katlanarak artıyor. Bir model uydu projesi olan HÜMA’ 400 metre yükseklikte sabit kalarak veri yollamayı hedefliyor.

“Bu sene hedefimiz birincilik”

HÜMA A Model Uydu Takımı’nın takım kaptanı olan Ayşenur Uysan, takımın geçen sene kurulduğunu, projenin amacını ve hedefinin büyük olduğunu belirterek, “Görev yükündeki telemetre verilerinin, yer istasyonundan anlık takibini yapmak. Sonrasında ise bunun gerekli raporlarını oluşturmak. Yani, günlük hayatta kullandığımız haberleşme sistemini uydulara borçluyuz. Bizde bunun küçük bir prototipini yapmayı planlıyoruz. Bu sene hedefimiz birincilik, bu yüzden çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Takımımıza, uğur getirmesi için bu ismi verdik”

HÜMA A takımının üyesiyken HÜMA B Takımını kurarak, kaptanlığını üstlendiğini belirten HÜMA B takımının kaptanı Edanur Çubuk, “HÜMA ‘Devlet Kuşu’ demek. Takımımıza, uğur getirmesi için bu ismi verdik. Proje ise bir model uydu projesi. Drone yardımı ile bırakılan model uydu 400 metreye kadar pasif iniş sistemi ile inecek. Görev yükü ile dış kapsül ayrılacak. Görev yükü bizim çeşitli sensörlerimizin ve işlemcilerimizin olduğu kısım. O noktada yer istasyonuna çeşitli basınç, sıcaklık, yükseklik gibi telemetreleri iletecek. Yeni bir takım olmamıza rağmen dereceyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“Uzay üzerine çalışmak istiyorum”

İlerleyen zamanlarda uzay alanında çalışmak istediğini söyleyen HÜMA takımının yazılım ekibinde yer alan Emre Ertekin, “Model uydunun görev yükündeki telemetre verilerinin ve video aktarımının gerçekleşmesinden sorumluyum. Ekibin kurulmasına yer alanlardan birisiyim. Topluluklardan gelen arkadaşlara da bir takım eğitimler vererek ekibimize kattık. Alt sınıflara da eğitim vererek takımın devamlılığı sağlamaya çalışıyoruz. İleride bende uzay üzerine çalışmak istiyorum” ifadelerine yer verdi.

“En büyük beklentimiz tabi ki dereceye girmek”

Teknofest yarışmasına katılmaları için öğrencilere destek sağladıklarını ifade eden Hüma takımından sorumlu olan Teknoloji Fakültesi’nin Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Demirtaş, “ İki takımımız var HÜMA A ve HÜMA B. İkisi de model uydu takımları. Bu takımlar zaman içerisinde yarışmada yarışıp derece almak niyetindeler. Bizimde gayretlerimiz o yönde. En büyük beklentimiz tabi ki dereceye girmek ama sonuçta bu bir yarışma. İyi birer mühendis olup vatana millete hayırlı evlatlar olmaları ve kendilerini geliştirmeleri. Benim tek amacım o” dedi.
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