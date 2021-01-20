Huawei Watch GT 2 Pro ile kış sporlarının keyfini çıkarın

Akşamı battaniyenin altında bir fincan sıcak çay ile geçirmeyi düşünüyor musunuz? Erkenden bastıran alacakaranlığın ve soğuk havanın bir araya gelmesi fiziksel aktiviteler için pek teşvik edici değil. Ancak spor sağlıktır ve egzersiz sırasında salgılanan endorfin kesinlikle ruh halinizi iyileştirecek ve size pozitif enerji verecek. Huawei Watch GT 2 Pro, sizi tüm yıl boyunca egzersiz yapmaya motive edecek mükemmel bir yol arkadaşı olacak.

Kış için ısınma turları

Kış aktiviteleri için fikriniz yok mu? İster klasik kayak ister snowboard hayranı olun, kayak tatiline hazırlanırken, spor kıyafetlerinizi yenilikçi Huawei Watch GT 2 Pro ile tamamlayın. Huawei'nin en yeni akıllı saati, nabız, ortalama hız, maksimum eğim, kros kayağı için yol ve mesafe, klasik kayak ve snowboard alanında kapsamlı veriler sağlar. Ayrıca, herhangi bir veri normal aralığını aşarsa sesli uyarılar ile kullanıcısını bilgilendirir.

Yıl boyunca egzersize devam edin

Koşu eğitimi olmadan bir hafta hayal edemez misiniz? Kış, favori sporlarınıza mola vermek zorunda kaldığınız bir dönem anlamına gelmek zorunda değil. Aksine formunuzu geliştirmek ve yeni bir spor sezonuna iyi başlamak için harika bir fırsat. Neyi seçerseniz seçin, sınırlarınızı zorlamak için Huawei Watch GT 2 Pro'dan destek alacaksınız.

Her egzersiz yaptığınızda Watch GT 2 Pro sizin için takipte bulunacak, verileri anlamanıza yardımcı olacak ve bir sonraki antrenmanınız için size tavsiyelerde bulunacak. Koşunuzu bir sonraki seviyeye taşımak istiyorsanız, ancak nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, sizi doğru yönlendirmek için 10'dan fazla farklı bilimsel tasarımlı, profesyonel koşu parkuru her zaman bileğinizde olacak.

Farklı bir egzersiz tarzı benimseyin

Giderek artan fiziksel aktivite meraklılarının sayısı tesadüf değil çünkü spor çok eğlenceli olabilir. Ya da belki sizi geride tutan şey, sadece evde spor yapmak için motivasyon eksikliğidir? Hem içeride hem de dışarıda egzersiz yapabilme olanağı, spordan zevk almanın anahtarı olabilir ve çeşitli egzersizler yapmanıza izin verir. Ağırlık kaldırma, döndürme, mekik veya germe arasından ihtiyaçlarınıza en uygun egzersiz setini seçin.

İki haftaya varan pil ömrü

İki haftaya varan pil ömrü ve çok çeşitli egzersiz ve sağlık işlevlerinin yanı sıra, en iyi profesyonel rehberliği ve en akıllı akıllı kontrol özelliklerini sunan Huawei Watch GT 2 Pro, 100'den fazla egzersiz modu için hassas veri takibini desteklerken, hareket ettiğiniz tüm yolu izlemenize yardımcı olur.

HUAWEI Watch GT 2 Pro, maksimum pil ömrü için kullanıcı etkinliğine bağlı olarak performans ve verimlilik modları arasında dinamik olarak geçiş yapmasını sağlayan yenilikçi bir akıllı güç tasarrufu algoritması kullanır. Akıllı güç tasarrufu, akıllı saatin sık kullanım modundayken iki haftaya kadar açık kalmasını sağlar. Dahası, HUAWEI Watch GT 2 Pro'nun çift çekirdekli mimarisi, kullanıcının her iki dünyanın da en iyi özelliklerinden yararlanmasını sağlayarak, güçlü ve yüksek verimli bir akıllı saat deneyimi yaşatır.

Ne kadar oksijen aldığınızı ölçün

Kan basıncı ve kalp atım hızının yanı sıra, oksijen satürasyonu, özellikle hastane muayenelerinde yapılan ilk ölçümlerden biri. SpO2, kişinin kan dolaşımındaki oksijen seviyelerini temsil eder. Kandaki oksijen seviyesi çok düşükse, vücut düzgün çalışamaz, bu duruma hipoksemi denir ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Sağlık yönetimi senaryolarında HUAWEI WATCH GT 2 Pro, 24 saatlik nabız izleme, dinlenme nabzı izleme, anormal kalp atışı bildirimleri, bilimsel uyku izleme, tüm gün stres izleme ve kan oksijen satürasyonu (SpO2) ölçümünü de destekliyor.

Huawei Watch GT 2 Pro, 2.299TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ve vade farksız 4 taksitle ödeme fırsatıyla ile Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor.

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