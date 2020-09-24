HUAWEI WATCH GT 2 Pro Huawei online mağaza’da ön satışta

Minimalist tasarımı ve sağlamlığı ile kullanıcıların daha fazlasını keşfetmesi için tasarlanan akıllı saat, dış mekan sporlarında bile çizilmeye karşı dayanıklı safir cam saat kadranına sahip. Saat gövdesi ise hafif ve sağlam titanyumdan üretildi. Böylece kullanıcılar, en macera dolu gezilerde bile HUAWEI WATCH GT 2 Pro’yu güvenle yanlarına alabilecekler.

Türkiye akıllı saat tüketici araştırması

HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu ve bağımsız araştırma şirketi Nielsen’in Türkiye’deki tüketiciler özelinde gerçekleştirdikleri online anket formatındaki araştırma, akıllı saat kullanıcılarının ve akıllı saat satın almayı düşünenlerin tercihlerini ve kullanım alışkanlıklarını paylaşıyor.

Kullanıcıların akıllı saat satın alma sebepleri arasında yüzde 63 oranla spor aktivitelerini takip etmek, yüzde 54 oranda fiziksel sağlığı hakkında bilgi sahibi olmak ve yüzde 49 oranında anlık bildirim ile mesajları alıp telefon görüşmesi yapabilmek yer alıyor. Akıllı saat almayı düşünen grupta ise telefon görüşmesi yapıp bildirim alabilmek, fiziksel sağlık takibinin önüne geçiyor.

Tercih sebebi olan akıllı saat özelliklerine bakıldığında ise akıllı saatin işlevlerinin çokluğu, pil ömrü ve genel görüntüsünün ön planda tutulduğu görülüyor. Akıllı saat almayı düşünen kesimde de bu sıralama değişmiyor.

Türkiye’deki kullanıcıların üzerinde durdukları akıllı saat fonksiyonları arasında nabız ve yakılan kalorinin takibi öne çıkıyor. Buna ek olarak akıllı saat sahibi olmak isteyen grup, uyku takibi ve kan basıncı ölçümüne de ayrıca önem veriyor. Araştırma sonuçlarına göre, her iki grup için de en sık takip edilen akıllı saat göstergeleri adım sayısı, kat edilen mesafe ve hız olarak görülüyor. Bunlar haricinde en çok kullanılan ve bir akıllı saatten beklenen işlev ise navigasyon özellikleri.

Kullanıcıların akıllı saatlerde memnun olmadıkları durumlar incelendiğinde ise yüzde 26 ile pil ömrünün kısa olması başı çekerken, saat ekranında parmak izi kalması ise yüzde 25 oran ile ikinci sıraya yerleşiyor.

Kullanıcılar için mükemmel akıllı saat

Akıllı saat kullanımı ile ilgili istatistikler, Türkiye’deki kullanıcıların haftada 4,2 gün spor yaptıklarını gösteriyor. Bu istatistik, akıllı saat sahibi olmak isteyen kitlenin de spor istatistikleri ile neredeyse aynı. Her iki grubun da en çok yaptıkları ve akıllı saatlerinden takip etmek istedikleri sporlar yürüyüş ve hafif koşu. Bu iki sporu yine her iki grupta da bisiklet, yüzme ve doğa yürüyüşü sporları takip ediyor.

Akıllı saat sahiplerinin yüzde 46'sı her gün 11 saat akıllı saat kullanıyor. Türk tüketicilerin ortalama yüzde 47'si iş vesilesiyle ağırlıklı olarak akıllı saatler kullanıyor. Genel akıllı saat kullanımı ise haftada ortalama 5,7 gün civarında.

Kullanıcılar ister spora yeni başlıyor, ister performanslarını bir sonraki seviyeye taşımak istiyor olsun, HUAWEI WATCH GT 2 Pro, aralarından seçim yapılabilecek 100'den fazla egzersiz modu sunuyor. Huawei Watch GT 2 Serisi’nde bulunan diğer egzersiz modlarının yanına kayak, kros kayağı, snowboard ve golf gibi yeni spor modları da dahil edildi. Kayak modları, güvenliği sağlamak için sesli hatırlatıcılarla kullanıcıların ortalama hızını, mesafesini, kümülatif inişini, maksimum eğimi, kalp atış hızını, kandaki oksijen doygunluğunu (Sp02) ve daha birçok parametreyi izliyor. Golf modu, kullanıcının salınım temposunu ve hızını analiz ettiği, hatta saat yüzünde görsel vuruş gösterimleri sağladığı için mükemmeliyetçiler için ideal.

Hangi spor yapılırsa yapılsın, dış mekan güvenlik rehberi, kullanıcıların her türlü açık alanla yüzleşmeye hazır olmalarını sağlar. Kullanıcılar gün doğumunu, gün batımını, ay evrelerini, gelgit zamanlarını ve şiddetli hava uyarılarını takip edebilirler. Bu işlevler, özellikle doğa sporu meraklıları için kullanışlı bir deneyim sunuyor.

Birçok tüketici, son zamanlarda kendi başına ya da evde egzersiz yapmaya başladı ve bu noktada da kişisel antrenörlere olan ihtiyaç arttı ve hatta sanal ortam üzerinden alınan kişisel spor eğitimleri için yüksek bir talep oluştu. HUAWEI WATCH GT 2 Pro’da, kullanıcıları motive etmek için rehberli bir hizmet sunan 10'dan fazla koşu kursu önceden yüklenmiş olarak geliyor.

Profesyonel sağlık takibi

HUAWEI WATCH GT 2 Pro önemli ölçüde geliştirilmiş sağlık izleme yetenekleri sunuyor. Yenilenen HUAWEI TruSeen 4.0+ nabız izleme teknolojisi, daha doğru okumalar sağlamak için 6'sı 1 arada LED lens ve safir arka cam ile bir araya geliyor. HUAWEI WATCH GT 2 Pro, herhangi bir spor yaparken gerçek zamanlı kalp atış hızı izlemeyi de destekliyor. Böylece gerçek zamanlı kalp atış hızını, egzersiz kalp atış hızını, yüksek kalp atış hızı uyarısını, en yüksek oksijen alımını (VO2 Max), toparlanma süresini ve daha birçok ölçümü kullanıcıya sunuyor. Sağlık yönetimi senaryolarında HUAWEI WATCH GT 2 Pro, 24 saatlik nabız izleme, dinlenme nabzı izleme, anormal kalp atışı bildirimleri, bilimsel uyku izleme, tüm gün stres izleme ve kan oksijen satürasyonu (SpO2) ölçümünü de destekliyor.

200'den fazla saat yüzü seçeneğiyle HUAWEI WATCH GT 2 Pro, kullanıcılara birçok özelleştirme seçeneği sunuyor. Bir adım daha ileri giderek HUAWEI Share OneHop Watch Face fonksiyonu ile kullanıcıların fotoğraf galerilerinden görüntüleri aktarmak için HUAWEI WATCH GT 2 Pro'larını akıllı telefonlarına dokundurarak saat yüzünü gerçekten kişiselleştirmelerine olanak tanıyor. Kullanıcılar, dış mekanı keşfederken gelgit zamanlarını, takımyıldızı ve ayın evrelerini gösteren farklı saat yüzleri de seçebilirler.

HUAWEI WATCH GT 2 Pro, 2.299 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla Huawei Online Mağaza üzerinden 4 Ekim’e kadar ön satışa sunuldu. Ön satış kampanyası dahilinde HUAWEI WATCH GT 2 Pro satın alan kullanıcılar aynı zamanda 1 TL farkla Huawei araç şarj cihazı ve mini hoparlöre sahip olabiliyorlar. Kullanıcılar, alışverişten sonra siteye yorum bırakırlarsa kazanacakları kupon ile 1 TL’ye Huawei Band 3e sahibi de olabiliyorlar. Ayrıca tüketiciler, 150 TL ön ödeme yaptıklarında Watch GT 2 Pro’nun toplam fiyatı üzerinden 150 TL daha indirim kazanıyorlar ve toplam fiyat 2.149 TL’ye geliyor.