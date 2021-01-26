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HUAWEI Sound ön satışa sunuldu

Huawei, akustik devi Devialet ile yaptığı iş birliği ile ortaya çıkan yeni ürünü HUAWEI Sound’u Huawei Online Mağazası’nda ön satışa sundu.

Bilim ve Teknoloji 26.01.2021, 12:32
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HUAWEI Sound ön satışa sunuldu

Huawei ve Devialet ortaklığının ürünü olan yeni nesil HUAWEI Sound, daha da derin ses için Devialet patentli akustik tasarımları benimsiyor. HUAWEI Sound X'ten belirgin şekilde daha küçük olan HUAWEI Sound, Huawei'nin ve Devialet'in benzersiz ve tamamlayıcı yeteneklerinin bir kanıtı olarak, gelişmiş tam gövdeli ses deneyimi sunuyor.

Küçük gövde, güçlü ses

Bu en yeni nesil ürün, Devialet'in 4 inç 40W woofer ve birlikte çalışan üç adet tam aralıklı 5W hoparlörü ile yaratıcı dört hoparlörlü akustik tasarımı benimsiyor. HUAWEI Sound'un sade görünümüne rağmen, iki pasif radyatörün geri dalga titreşimlerine karşı koymak için birbirini güçlendirdiği Devialet'in Push-Push konfigürasyonu sayesinde şaşırtıcı miktarda güç üretiyor. Bu teknoloji, diyaframların yankılanmalarından kaynaklanan distorsiyonu önemli ölçüde azaltıyor ve 90 dB'ye kadar yüksek ses ayarlarında rakipsiz kararlılık sağlayarak, her zaman distorsiyonsuz ses üretir.

Güçlü bas, HUAWEI Sound Devialet'in SAM 2.0 teknoloji olan ilk "1 woofer + 2 pasif ünite" yapısını birleştirerek bas ses kalitesini daha da artırıyor. Bu oldukça karmaşık akustik modeli, distorsiyonsuz düşük frekanslar ve geniş bir dinamik aralık üzerinde maksimum eşzamanlı titreşimler sağlamak için, woofer ve pasif radyatörler üzerinde titiz modelleme ve yer değiştirme kontrolleri uyguluyor. Sonuç olarak bas tonları, HUAWEI Sound'da daha derin ve daha dolu dinlenebiliyor.

SAM 2.0 teknolojisi, dinleyici oturma odası konforundayken canlı bir konser deneyiminin tadına varabilir. SAM 2.0 ve Push-Push tasarımıyla desteklenen HUAWEI Sound, kablosuz hoparlör için olağanüstü yeni bir paradigmayı temsil eden çarpıcı bir doğruluk derecesini korurken güçlü bir ses üretir.

360 derece ses için Devialet SPACE teknolojisi

Yeni HUAWEI Sound, alanı büyük bir konser salonunda olduğu gibi 360 derece surround ses ile doldurabilen Devialet SPACE Teknolojisi ile tamamlanan, eşit aralıklı (120 derecelik açılarda) üç tam aralıklı tweeter içeriyor.

SPACE, özel bir algoritma aracılığıyla giriş sinyalini doğrudan sese, yansıyan sese ve ortam gürültüsüne ayırarak, surround sesin oda boyunca stratejik olarak yerleştirilmiş birden fazla hoparlör gerektirdiği geleneksel düşünceyi ortadan kaldırıyor. Üç farklı yönelimli hoparlör dinleyicinin konumuna bağlı olarak tek bir cihazdan şaşırtıcı çevresel ses efektleri yaratarak bulunduğu alanın akustik sınırlamalarını aşıyor.

HUAWEI Sound, dört zenginleştirici ses efekti sunuyor: Senfonilerden aryalardan rock şarkılarına kadar her müzik parçasına yepyeni tatlar ekleyen Devialet SPACE Soundstage, Vocals, Hi-Fi ve Bass. Bu ayarların HUAWEI AI Life uygulaması üzerinden yapılandırılması ise oldukça kolay.

Şık tasarım, çok bağlantı, dokunmatik transfer

HUAWEI Sound, Bluetooth (LDAC), UPnP ve 3,5 mm AUX bağlantıları dahil olmak üzere çeşitli bağlantı özellikleriyle donatıldığı için benzersiz bir kullanım rahatlığı sunuyor. HUAWEI Sound, kullanıcının telefonu hoparlör gövdesine hafifçe vurarak hoparlöre telefon sesini yönlendirebildiği bir “aktarım için dokun” özelliğini içeriyor. LDAC da ayrıca desteklenir, bu da 990 kbps'ye (teorik değer) kadar yüksek tanımlı Bluetooth aktarımına izin verir, standart Bluetooth altında üç katına çıkar.

HUAWEI Sound, şık ve parlak bir yüzey oluşturan özel bir kaplama ile önceki Sound X'in premium stilini sürdürüyor. Gövdenin alt kısmı, serbest ve kolay ses iletiminin yanı sıra toz sızmasına ve su sıçramalarına karşı koruma sağlamak için parlak bir fiber ızgara bezle kapatılıyor. 

HUAWEI Sound, benzersiz olduğu kadar iyi bir dinleme deneyimi sunmak için Huawei'nin iletişim teknolojisindeki benzersiz becerisini ve Devialet'in önde gelen akustik özelliklerini bir araya getiriyor.

HUAWEI Sound, HUAWEI CP84 SuperCharge şarj adaptörü ile birlikte 2.499 TL fiyat ve vade farksız 4 taksit avantajıyla ön satışa sunuluyor. 31 Ocak tarihine kadar alışveriş yapacak olan kullanıcılar, ön ödeme esnasında 50 TL depozito verdiklerinde, ürünün kalan fiyatı üzerinden 200 TL daha indirim kazanacak. Teslimattan sonra siparişlerim sekmesinden "İnceleme Yaz" seçeneğine tıklayarak yorum bırakan tüketiciler, Huawei Band 3e'yi 1 TL karşılığı alabileceği kupon kodunu da kazanıyorlar.

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