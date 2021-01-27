HUAWEI FreeBuds Studio'nun tasarımı hakkında bilmeniz gereken üç şey

Piyasadaki diğer kulaklıklardan son derece farklı görünen HUAWEI FreeBuds Studio, ses sektörüne yeni bir soluk getiriyor.

İlgi çekici bir tasarım felsefesi

HUAWEI FreeBuds Studio, görüntü, işlev ve konfor arasındaki mükemmel dengeyi sağlıyor. Huawei'nin ürün tasarımcılarına tüketicilerin ihtiyaçlarını her şekilde karşılayan çok yönlü bir kablosuz kulaklık yaratma konusunda ilham veren de bu dengenin peşindeki arayış oldu.

Denge arayışında Huawei, ilham kaynağı olarak geometriye yöneldi. Sanattan mimariye, moda tasarımından tüketici teknolojisine kadar toplum genelinde görülen ve hissedilen geometrik estetik, HUAWEI FreeBuds Studio'nun temel tasarım felsefesini oluşturdu. Nihayetinde bu felsefe, ürün tasarımcılarının görünüm, işlev ve konfor arasında mükemmel bir denge kurmasını sağladı.

Kulaklıkların tüm tasarımı, karmaşık şekil ve yapıları ortadan kaldıran, benzersiz bir görünüm için minimalist bir tasarım oluşturan basit çizgiler ve dairelerden oluşuyor. Güç düğmesi, flaş ışığı ve şarj bağlantı noktası, görsel olarak tatmin etmek için düzgün bir şekilde tasarlanarak ve arka arkaya dizildi.

Gramofondan ilham alındı

HUAWEI FreeBuds Studio'nun tasarımı gramofondan esinlenerek oluşturdu. Basit hatları ve unsurları ile kulaklıklar zahmetsizce çeşitli günlük kıyafetlerle mükemmel uyum sağlıyor.

Yıllar geçtikçe, kol ve döner tabla gramofonda müzik çalmak için birlikte çalıştı ve şimdi HUAWEI FreeBuds Studio aynısını günümüzde yapıyor. Kulak kapaklarının dış kaplaması, daha zarif bir görünüm için metalik mat bir malzemeden üretildi. Diğer düz ve geniş baş bandı kollarının aksine, 7 mm çaplı paslanmaz çelik baş bandı kolları ise yuvarlak ve zarif.

Konfor için tasarlandı

HUAWEI FreeBuds Studio'yu oluştururken, ürün tasarımcıları, kullanıcının kulakları ve başının çevresinde uzun süreli rahatlık sağlamak için çeşitli kafa şekillerini denemeye ihtiyaç duydu.

HUAWEI FreeBuds Studio, binlerce basınç testinden ve kulak kaplarını, kafa bandını ve kafa yastığını oluşturan çeşitli malzeme oranlarını denedikten sonra, basıncı azaltan bir kulaklık ortaya çıkarttı. Kulak yastıklarının dış tabakası, uzun süre giyildiğinde bile çok yumuşak, nefes alabilen ve cilt dostu olan protein deriden üretildi.

İç çap (65 x 42 mm), farklı kulak boyutlarına rahatça uyması için geniş bir kullanım alanı sunacak şekilde tasarlandı. Nefes alabilen ve gürültüyü iyi izole eden özel bir kumaştan üretildi. Kulak yastıklarının dahili yastıklama köpüğü, basıncı eşit olarak dağıtmak için çok sayıda yoğunluk ayarlamasına tabi tutuldu.

HUAWEI FreeBuds Studio kafa bandı, yüksek derecede esneklik ve dayanıklılık sağlıyor. Maksimum 150 derece kıvrımı olan kafa bandı 40 mm'ye kadar uzayabiliyor ve daha fazla kafa şekline uyması için piyasadaki diğer çoğu kulaklıktan daha fazla esneklik sunuyor. Havayolu ile seyahat ederken veya gürültülü bir ofiste çalışmak gibi uzun süreli kullanımlarda sahibine rahatsızlık vermiyor.

HUAWEI FreeBuds Studio kafa bandı kolları, rakiplerinden daha ince ve korozyona karşı daha dirençli olmasını sağlayan hassas açılı paslanmaz çelikten üretildi. Kafa bandının üst katmanı, HUAWEI Mate40 Pro Serisi’nde görülenle aynı vegan deriyi kullanıyor ve bu da onu dayanıklı hale getiriyor.

Geometrik sadelikten ilham alarak şık bir görünüm ve rahat bir kullanım sunan HUAWEI FreeBuds Studio, Siyah ve Şampanya Sarısı renk seçenekleriyle 3.499 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla kaliteli ses meraklılarına Huawei Online Mağaza üzerinden sunuluyor. HUAWEI FreeBuds Studio satın almak isteyen kullanıcılar da vade farksız 6 taksit avantajından faydalanabiliyorlar.