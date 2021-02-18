Honda’nın yeni HR-V modeli tanıtıldı

Yeni nesil HR-V, Honda’nın ‘e:Technology’ markası altında e:HEV logosunu taşıyan en yeni modeli olarak yollara çıkıyor. Yeni HR-V, Avrupa’da 2021 yılının sonunda satışa sunulacak.

Honda’nın 2022 yılında tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen ’Elektrikli Vizyon Stratejisi’ kapsamında üretilen yeni nesil HR-V, e: HEV hibrit güç aktarma sistemi ile yollara çıkıyor. Yüksek güç üretimine sahip, iki motorlu e: HEV güç-aktarma sistemi ve gelişmiş güvenlik teknolojileri ile tasarlanan üçüncü jenerasyon HR-V, yenilenen görünümü ile de segmentindeki iddiasını artırıyor. Yeni Honda HR-V, önemli ölçüde iyileştirilmiş özgün konfor seviyesi, sınıfının en iyi iç mekan genişliği ve coupe tarzıyla hem sportif bir görünüm hem de keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Honda’nın temiz tasarım felsefesine sahip olan yeni HR-V, Avrupa’da 2021 yılının sonunda satışa sunulacak.

Premium SUV tasarımı

Yeni nesil HR-V e: HEV, kompakt ve coupe esintisine sahip tasarımıyla son derece özgün bir SUV duruşu sergilerken Honda’nın en güncel modellerinde uyguladığı fonksiyonellik kavramlarını izleyerek sade ve modern tasarım felsefesini yansıtıyor. İddialı bir tasarıma sahip ön ızgarası ile dikkat çeken yeni HR-V’de daha korunaklı bir iç mekan için yapılan daha keskin ve dikey kenar tasarımları da göze çarpıyor. Ortası alçak ve düz motor kaputu ile A sütunlarının alt noktasıyla bütünleşen güçlü omuz çizgisi gibi detayları HR-V’nin SUV görünümünü güçlendirerek daha güvenli bir görünüm sağlıyor.

Özel iç tasarım ile en konforlu sürüş deneyimi

Dış görünümünde olduğu gibi iç mekan tasarımında da kullanılan kaliteli malzemeleri, modern görünümlü döşemeleri ve dokunma hissi uyandıran yumuşak malzemeleriyle Premium SUV hissini arttırıyor. İç mekanda modern ve minimalist bir tasarım yaklaşımı uygulanan yeni HR-V’de, yatay hareketli gösterge paneli ve büyük bir özenle konumlandırılan unsurlar düzenli, ferah ve Premium bir iç mekan görünümünü beraberinde getiriyor. Kabin içerisindeki ön konsolun üst köşelerine yerleştirilen L şeklindeki havalandırma ızgaraları, temiz bir hava perdesi oluşturarak yeni hava dağıtım sistemiyle iç mekandaki ferahlığı daha da artırıyor.

Yeni HR-V’nin konfor sunan bir diğer tasarım özelliği ise Sihirli Koltuk fonksiyonu. Honda’nın, yeni HR-V’de hibrit güç aktarma sistemini ve yakıt deposunu doğru konumlandırması sayesinde koltukların zemine katlama veya yukarı kaldırma yoluyla elde edilen bagaj derinliği şaşırtıcı ölçüde rahatlık sunuyor.