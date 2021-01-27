"Home Ground" turnuvası başlıyor

Dünyanın en iyi Valorant takımları Red Bull’un Home Ground turnuvasında buluşuyor. G2, Team Liquid, SUMN FC, Ninjas in Pyjamas gibi takımların davet edildiği turnuvada Türkiye’yi Futbolist takımı temsil edecek. Eşsiz formatıyla dikkat çeken turnuvada çeyrek finaller 28 Ocak’ta başlayıp 31 Ocak’ta son bulacak. 24 bin pound ödül havuzu olan turnuva RedBull.com adresinden canlı yayınlanacak.

Eşsiz format

Dünyanın en iyi Valorant takımları Red Bull’un Home Ground turnuvasının eşsiz formatıyla daha stratejik bir turnuvada mücadele edecek. Turnuvada yer alan her takım, mücadeleler öncesi kendi en iyi oynadığı haritasını seçecek. Kendi haritası ve rakibin seçtiği haritayı kazanan takımlar bir üst tura yükselecek. İki harita sonunda beraberlik olması durumunda 5 haritanın 3’ünü kazanan adını bir üst tura yazdıracak. Böylece harita seçimi Red Bull’un Home Ground turnuvasının en önemli ve kritik noktası olacak.