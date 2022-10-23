Hindistan uzaya 36 internet uydusu fırlattı

Hindistan, Londra merkezli uydu şirketi OneWeb’e ait 36 internet uydusunu başarılı şekilde uzaya fırlattı.

Hindistan’ın Andra Pradeş eyaletinde bulunan Satish Dhawan Uzay Üssü’nden, Londra merkezli uydu şirketi OneWeb’e ait 36 internet uydusu uzaya fırlatıldı. Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu Sreedhara Panicker Somanath tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü olay ülke ve Hindistan Uzay Programı için çok tarihi" ifadeleri kullanıldı. Yerel saatle 00.07’de gerçekleşen fırlatma ile birlikte OneWeb’in yörüngede bulunan uydu sayısı 462’ye yükseldi.

Savaşın ardından ilk fırlatma

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgali öncesinde Moskova ile ortaklık yapan OneWeb, savaş nedeniyle Mart’ta Rusya Federal Uzay Ajansı’ndan (Roscosmos) ayrılmasının ardından ilk kez yeniden uydu fırlattı.